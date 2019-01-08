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      Как монетизировать субсидии: подробная инструкция

      78 Читати новину українською
      Монетизация субсидий и льгот
      Монетизация субсидий и льгот / Фото из открытых источников

      Кабинет Министров Украины опубликовал подробную инструкцию-разъяснение, что нужно сделать для того, чтобы монетизировать льготы и субсидии.

      1. Всем получателям льгот и субсидий обязательно нужно в мае переподать документы.

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      Монетизация субсидий и льгот

      2. В Ощадбанк идти не нужно, чтобы открывать новый счет.

      "Правительство максимально автоматизировало процесс монетизации, чтобы основная нагрузка легла на управление социальной защиты населения, государственный банк и поставщиков коммунальных услуг", – отметили в Кабмине.


      Монетизация субсидий и льгот

      После окончания отопительного сезона – в июне – суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии.

      3. Оплата коммунальных услуг будет происходить автоматически.

      "Ежемесячно поставщики коммунальных услуг для "Ощадбанка" будут формировать онлайн-платежку субсидианта. Банк, согласно предоставленной информации, будет перечислять им субсидию. Об этом и о том, сколько остается заплатить за коммуналку, "Ощадбанк" сразу будет информировать субсидианта SMS-сообщением", – указали в правительстве.


      Монетизация субсидий и льгот

      4. С субсидиантов банком комиссия взиматься не будет.


      Монетизация субсидий и льгот

      5. Сохраненные деньги можно будет забрать наличными, но только после отопительного сезона.


      Монетизация субсидий и льгот
       

      Теги: Новости политики Новости Украины Субсидии Тарифы Коммунальные услуги Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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