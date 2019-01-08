Как монетизировать субсидии: подробная инструкция

Кабинет Министров Украины опубликовал подробную инструкцию-разъяснение, что нужно сделать для того, чтобы монетизировать льготы и субсидии.

1. Всем получателям льгот и субсидий обязательно нужно в мае переподать документы.

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Монетизация субсидий и льгот

2. В Ощадбанк идти не нужно, чтобы открывать новый счет.

"Правительство максимально автоматизировало процесс монетизации, чтобы основная нагрузка легла на управление социальной защиты населения, государственный банк и поставщиков коммунальных услуг", – отметили в Кабмине.



Монетизация субсидий и льгот

После окончания отопительного сезона – в июне – суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии.

3. Оплата коммунальных услуг будет происходить автоматически.

"Ежемесячно поставщики коммунальных услуг для "Ощадбанка" будут формировать онлайн-платежку субсидианта. Банк, согласно предоставленной информации, будет перечислять им субсидию. Об этом и о том, сколько остается заплатить за коммуналку, "Ощадбанк" сразу будет информировать субсидианта SMS-сообщением", – указали в правительстве.



Монетизация субсидий и льгот

4. С субсидиантов банком комиссия взиматься не будет.



Монетизация субсидий и льгот

5. Сохраненные деньги можно будет забрать наличными, но только после отопительного сезона.



Монетизация субсидий и льгот

