16:45
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, 3 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинцы могут требовать компенсацию за некачественные коммунуслуги: за что она предусмотрена

      63 Читати новину українською
      Украинцы смогут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги
      Украинцы смогут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги / 24 канал

      Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила стандарты качества услуг.

      С начала 2019-го года в Украине стартовало реформирование рынка электроэнергии. На смену монопольным облэнерго придут операторы системы распределения и поставщики электроэнергии.

      Читайте также: В Киеве подорожала квартплата: за что придется платить больше

      В НКРЕКП объяснили, что от этого изменится для обычных украинцев потребителей электроэнергии.

      Как написала в Facebook глава регулятора Оксана Кривенко, теперь введены гарантированные стандарты качества услуг по электроснабжению и в случае их несоблюдения потребители имеют право требовать компенсации.

      Она отметила, что этот порядок вступил в силу еще 24 ноября 2018 года.

      Потребитель может получить компенсацию в конкретных случаях, когда оператор системы распределения или электропоставщик не придерживается установленных стандартов сроков оказания услуг и выполнения работ.

      В частности, эти стандарты касаются:

      1. выдачи технических условий на присоединение;
      2. восстановление электроснабжения;
      3. проверки счетчика;
      4. ответы на письменные обращения;
      5. качества электрической энергии.

      Подробнее, какие изменения ждут рынок электроэнергии Украины в 2019-м читайте в материале: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

       
      •  
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Реформы Деньги Электроэнергия Коммунальные услуги ЖКХ Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сегодня , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 63
      12 блюд на Святвечер
      сегодня , 15:30 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      сегодня , 15:00 Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      Олексій Чибісов 1228
      Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
      сегодня , 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
      Альона Захарова 186
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Рейтинг скорости интернета в мире: Украина уступает России, однако опережает Монако
       12 июля 2018 , 13:01
      США красноречиво показали свою несокрушимость в "крымском вопросе"
       27 февраля 2017 , 20:44
      Toyota инвестировала в разработку беспилотников Uber $500 миллионов
       28 августа 2018 , 14:30
      Автогаз существенно подорожал
       8 октября 2018 , 15:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук