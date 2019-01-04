Украинцы могут требовать компенсацию за некачественные коммунуслуги: за что она предусмотрена

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила стандарты качества услуг.

С начала 2019-го года в Украине стартовало реформирование рынка электроэнергии. На смену монопольным облэнерго придут операторы системы распределения и поставщики электроэнергии.

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В НКРЕКП объяснили, что от этого изменится для обычных украинцев потребителей электроэнергии.

Как написала в Facebook глава регулятора Оксана Кривенко, теперь введены гарантированные стандарты качества услуг по электроснабжению и в случае их несоблюдения потребители имеют право требовать компенсации.

Она отметила, что этот порядок вступил в силу еще 24 ноября 2018 года.

Потребитель может получить компенсацию в конкретных случаях, когда оператор системы распределения или электропоставщик не придерживается установленных стандартов сроков оказания услуг и выполнения работ.

В частности, эти стандарты касаются:

выдачи технических условий на присоединение; восстановление электроснабжения; проверки счетчика; ответы на письменные обращения; качества электрической энергии.

Подробнее, какие изменения ждут рынок электроэнергии Украины в 2019-м читайте в материале: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019

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