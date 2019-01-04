Украинцы могут требовать компенсацию за некачественные коммунуслуги: за что она предусмотрена
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила стандарты качества услуг.
С начала 2019-го года в Украине стартовало реформирование рынка электроэнергии. На смену монопольным облэнерго придут операторы системы распределения и поставщики электроэнергии.
Читайте также: В Киеве подорожала квартплата: за что придется платить больше
В НКРЕКП объяснили, что от этого изменится для обычных украинцев потребителей электроэнергии.
Как написала в Facebook глава регулятора Оксана Кривенко, теперь введены гарантированные стандарты качества услуг по электроснабжению и в случае их несоблюдения потребители имеют право требовать компенсации.
Она отметила, что этот порядок вступил в силу еще 24 ноября 2018 года.
Потребитель может получить компенсацию в конкретных случаях, когда оператор системы распределения или электропоставщик не придерживается установленных стандартов сроков оказания услуг и выполнения работ.
В частности, эти стандарты касаются:
- выдачи технических условий на присоединение;
- восстановление электроснабжения;
- проверки счетчика;
- ответы на письменные обращения;
- качества электрической энергии.
Подробнее, какие изменения ждут рынок электроэнергии Украины в 2019-м читайте в материале: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
1 янв 2019В Украине с 1 января растут цены на тепло
-
-