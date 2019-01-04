Українці можуть вимагати компенсацію за неякісні компослуги: за що вона передбачена
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила стандарти якості послуг.
З початку 2019-го року в Україні стартувало реформування ринку електроенергії. На зміну монопольним обленерго прийдуть оператори системи розподілу та постачальники електроенергії.
Читайте також: У Києві здорожчала квартплата: за що доведеться платити більше
В НКРЕКП пояснили, що від цього зміниться для звичайних українців споживачів електроенергії.
Як написала у Facebook глава регулятора Оксана Кривенко, тепер запроваджено гарантовані стандарти якості послуг з електропостачання і у разі їх недотримання споживачі мають право вимагати компенсації.
Вона зазначила, що цей порядок набув чинності ще 24 листопада 2018 року.
Споживач може отримати компенсацію у конкретних випадках, коли оператор системи розподілу чи електропостачальник не дотримується встановлених стандартів термінів надання послуг та виконання робіт.
Зокрема, ці стандарти стосуються:
- видачі технічних умов на приєднання;
- відновлення електропостачання;
- перевірки лічильника;
- відповіді на письмові звернення;
- якості електричної енергії.
Детальніше, які зміни чекають на ринок електроенергії України у 2019-му читайте у матеріалі: Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
-
1 січ 2019В Україні з 1 січня зростають ціни на тепло
-
-