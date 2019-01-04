17:00
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українці можуть вимагати компенсацію за неякісні компослуги: за що вона передбачена

      164 Читать новость на русском
      Українці зможуть отримувати компенсацію за неякісні комунальні послуги
      Українці зможуть отримувати компенсацію за неякісні комунальні послуги / 24 канал

      Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила стандарти якості послуг.

      З початку 2019-го року в Україні стартувало реформування ринку електроенергії. На зміну монопольним обленерго прийдуть оператори системи розподілу та постачальники електроенергії.

      Читайте також: У Києві здорожчала квартплата: за що доведеться платити більше

      В НКРЕКП пояснили, що від цього зміниться для звичайних українців споживачів електроенергії.

      Як написала у Facebook глава регулятора Оксана Кривенко, тепер запроваджено гарантовані стандарти якості послуг з електропостачання і у разі їх недотримання споживачі мають право вимагати компенсації.

      Вона зазначила, що цей порядок набув чинності ще 24 листопада 2018 року.

      Споживач може отримати компенсацію у конкретних випадках, коли оператор системи розподілу чи електропостачальник не дотримується встановлених стандартів термінів надання послуг та виконання робіт.

      Зокрема, ці стандарти стосуються:

      1. видачі технічних умов на приєднання;
      2. відновлення електропостачання;
      3. перевірки лічильника;
      4. відповіді на письмові звернення;
      5. якості електричної енергії.

      Детальніше, які зміни чекають на ринок електроенергії України у 2019-му читайте у матеріалі: Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України ЖКГ Комунальні послуги Електроенергія Гроші Реформи
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      сьогодні , 17:00 Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      Ян Валетов
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сьогодні , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 262
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:30 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      сьогодні , 15:00 Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      Олексій Чибісов 1299
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Україна – Чехія: на матчі Ліги націй очікується аншлаг
       15 жовтня 2018 , 18:18
      Головні новини футболу 15 жовтня: Англія на виїзді обіграла Іспанію, збірна України готується до важливої гри Ліги націй
       16 жовтня 2018 , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук