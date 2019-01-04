Українці можуть вимагати компенсацію за неякісні компослуги: за що вона передбачена

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила стандарти якості послуг.

З початку 2019-го року в Україні стартувало реформування ринку електроенергії. На зміну монопольним обленерго прийдуть оператори системи розподілу та постачальники електроенергії.

Читайте також: У Києві здорожчала квартплата: за що доведеться платити більше

В НКРЕКП пояснили, що від цього зміниться для звичайних українців споживачів електроенергії.

Як написала у Facebook глава регулятора Оксана Кривенко, тепер запроваджено гарантовані стандарти якості послуг з електропостачання і у разі їх недотримання споживачі мають право вимагати компенсації.

Вона зазначила, що цей порядок набув чинності ще 24 листопада 2018 року.

Споживач може отримати компенсацію у конкретних випадках, коли оператор системи розподілу чи електропостачальник не дотримується встановлених стандартів термінів надання послуг та виконання робіт.

Зокрема, ці стандарти стосуються:

видачі технічних умов на приєднання; відновлення електропостачання; перевірки лічильника; відповіді на письмові звернення; якості електричної енергії.

Детальніше, які зміни чекають на ринок електроенергії України у 2019-му читайте у матеріалі: Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019