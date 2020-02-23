Как мотивировать себя к действиям?

Когда слышу слова "это невозможно", "это никому не нужно" и "ничего из этого не выйдет", я расцветают, как майская роза. Ни для меня более вдохновляющих слов, честно!

Не имеет значения, что люди не верят ни в вас, ни в вами задуманное. Главное, чтобы верили вы сами.

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Главное, чтобы вы верили так, что идея бы вам снилась. Чтобы она ходила с вами за руку и делала вам кофе по утрам. Чтобы эта идея сидела с вами рядом в машине и на встрече, и в такси, и в метро, и в общаге, и в кафе, и даже на свидании. Идея должна вами завладеть.

Тогда ей будут не страшны рациональные доводы, аргументы против, аналитические записки о емкости рынка и даже мамино: "прошу, не наделай ОПЯТЬ глупостей!"

Вы просто знаете, что должны это сделать. Точка.

И помните, что чем больше "это невозможно" вы услышите до того, как прыгнете, тем выше вероятность, что впереди – самое увлекательное приключение в вашей жизни.

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