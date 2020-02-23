Як мотивувати себе до дій?
Коли чую слова "це неможливо", "це нікому не потрібно" і "нічого з цього не вийде", я розцвітають, як травнева троянда. Немає для мене більш надихаючих слів, чесно!
Не имеет значения, что люди не верят ни в вас, ни в вами задуманное. Главное, чтобы верили вы сами.
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Главное, чтобы вы верили так, что идея бы вам снилась. Чтобы она ходила с вами за руку и делала вам кофе по утрам. Чтобы эта идея сидела с вами рядом в машине и на встрече, и в такси, и в метро, и в общаге, и в кафе, и даже на свидании. Идея должна вами завладеть.
Тогда ей будут не страшны рациональные доводы, аргументы против, аналитические записки о емкости рынка и даже мамино: "прошу, не наделай ОПЯТЬ глупостей!"
Вы просто знаете, что должны это сделать. Точка.
И помните, что чем больше "это невозможно" вы услышите до того, как прыгнете, тем выше вероятность, что впереди – самое увлекательное приключение в вашей жизни.
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