Как на Медведева лифт нападал: появилось курьезное видео с российским премьером
С премьером России Дмитрием Медведевым произошел казус на территории лифтостроительного завода. Однако охранники российского политика со всей серьезностью немедленно исправили ситуацию.
Видео "нападения" опубликовали российские СМИ.
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Так, глава российского правительства зашел осмотреть одну из кабин.
Двери лифта неожиданно начали закрываться, но охранники отреагировали мгновенно. Один из них не позволил железным створкам закрыться, тем временем второй зажал кнопку вызова.
В итоге Медведев благополучно покинул опасную зону.
Соцсети на видео отреагировали мгновенно. Пользователи высмеивают восхваление Медведевым лифтов и поведение российского политика.
Источник: 24 канал
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