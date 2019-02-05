Как на Медведева лифт нападал: появилось курьезное видео с российским премьером

Как перестать ржать:

Только сегодня Медведев рассказывал,как прекрасны российские новые лифты,при этом не забыв пнуть Лукашенко,за то,что он демпингует.Потом садиться в этот лифт который самопроизвольно уносит его в неведомую даль,от которой его спасают доблестные работники ФСО.