Як на Медведєва ліфт нападав: з’явилось курйозне відео із російським прем'єром
З прем'єром Росії Дмитром Медведєвим стався казус на території ліфтобудівельного заводу. Однак охоронці російського політика із всією серйозністю негайно виправили ситуацію.
Відео "нападу" опублікували російські ЗМІ.
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Так, очільник російського уряду зайшов оглянути одну з кабін.
Двері ліфта несподівано почали зачинятися, але охоронці відреагувала миттєво. Один із них не дозволив залізним стулкам зачинитися, тим часом другий затиснув кнопку виклику.
У підсумку Медведєв благополучно покинув небезпечну зону.
Соцмережі на відео відреагували миттєво. Користувачі висміюють вихваляння Медведєвим ліфтів та поведінку російського політика.
Джерело: 24 канал
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