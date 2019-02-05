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      Як на Медведєва ліфт нападав: з’явилось курйозне відео із російським прем'єром

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      Конфуз Медведєва у ліфті потрапив на відео
      Конфуз Медведєва у ліфті потрапив на відео / Фото з відкритих джерел

      З прем'єром Росії Дмитром Медведєвим стався казус на території ліфтобудівельного заводу. Однак охоронці російського політика із всією серйозністю негайно виправили ситуацію.

      Відео "нападу" опублікували російські ЗМІ.

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      Так, очільник російського уряду зайшов оглянути одну з кабін.

      Двері ліфта несподівано почали зачинятися, але охоронці відреагувала миттєво. Один із них не дозволив залізним стулкам зачинитися, тим часом другий затиснув кнопку виклику.

      У підсумку Медведєв благополучно покинув небезпечну зону.

      Соцмережі на відео відреагували миттєво. Користувачі висміюють вихваляння Медведєвим ліфтів та поведінку російського політика. 

       

      blog_ava
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      Теги: Дмитро Медведєв Новини Росії Курйозні новини Новини політики
      Джерело: 24 канал
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