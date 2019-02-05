Як на Медведєва ліфт нападав: з’явилось курйозне відео із російським прем'єром

Конфуз Медведєва у ліфті потрапив на відео / Фото з відкритих джерел

З прем'єром Росії Дмитром Медведєвим стався казус на території ліфтобудівельного заводу. Однак охоронці російського політика із всією серйозністю негайно виправили ситуацію.