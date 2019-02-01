Олександра Вілкула облили зеленкою: нестримна реакція соцмереж

1 лютого на площі у Бердянську Олександра Вілкула облили зеленкою під крики "ганьба". Так місцеві активісти зустріли кандидата у президенти від "Опозиційного блоку".

На цю подію одразу з'явилась кумедна реакція соцмереж.

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Протестувальники вигукували на адресу Вілкула такі вирази: "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Їдь додому!" та "Ганьба!"

У соцмережах вже жартують, що Вілкул вирішив підтримати на виборах Зеленського, тому і перефарбувався.

Вілкул став трошки Зеленським ))) — Paulwastaken (@_paulwastaken) 1 лютого 2019 р.

Інші ж кажуть: тепер має зелене світло на виборах.



Скріншот з соцмереж

аха ха ха! вілкул ШРЕК!! — Макс Невервинтер (@ATOOLL1) 1 лютого 2019 р.

Вілкул позеленів - весна скоро ... — Wulpus (@wulpus) 1 лютого 2019 р.