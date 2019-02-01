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      Олександра Вілкула облили зеленкою: нестримна реакція соцмереж

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      Кандидата у президенти Олександра Вілкула облили зеленкою
      Кандидата у президенти Олександра Вілкула облили зеленкою / Скріншот з відео

      1 лютого на площі у Бердянську Олександра Вілкула облили зеленкою під крики "ганьба". Так місцеві активісти зустріли кандидата у президенти від "Опозиційного блоку".

      На цю подію одразу з'явилась кумедна реакція соцмереж.

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      Протестувальники вигукували на адресу Вілкула такі вирази: "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Їдь додому!" та "Ганьба!"

      У соцмережах вже жартують, що Вілкул вирішив підтримати на виборах Зеленського, тому і перефарбувався.

      Інші ж кажуть: тепер має зелене світло на виборах.

      Скріншот з соцмереж
      Скріншот з соцмереж

       

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Олександр Вілкул Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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