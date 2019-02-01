Олександра Вілкула облили зеленкою: нестримна реакція соцмереж
1 лютого на площі у Бердянську Олександра Вілкула облили зеленкою під крики "ганьба". Так місцеві активісти зустріли кандидата у президенти від "Опозиційного блоку".
На цю подію одразу з'явилась кумедна реакція соцмереж.
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Протестувальники вигукували на адресу Вілкула такі вирази: "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Їдь додому!" та "Ганьба!"
У соцмережах вже жартують, що Вілкул вирішив підтримати на виборах Зеленського, тому і перефарбувався.
Інші ж кажуть: тепер має зелене світло на виборах.
Скріншот з соцмереж
Джерело: 24 канал
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