Александра Вилкула облили зеленкой: безудержная реакция соцсетей

1 февраля на площади в Бердянске Александра Вилкула облили зеленкой под крики "позор". Так местные активисты встретили кандидата в президенты от "Оппозиционного блока".

На это событие сразу появилась забавная реакция соцсетей.

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Протестующие выкрикивали в адрес Вилкула такие выражения: "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Езжай домой!" и "Позор!"

В соцсетях уже шутят, что Вилкул решил поддержать на выборах Зеленского, поэтому и перекрасился.

Вілкул став трошки Зеленським ))) — Paulwastaken (@_paulwastaken) 1 лютого 2019 р.

Другие говорят: дали зеленый свет на выборах.



Скриншот из соцсетей

аха ха ха! вілкул ШРЕК!! — Макс Невервинтер (@ATOOLL1) 1 лютого 2019 р.

Вілкул позеленів - весна скоро ... — Wulpus (@wulpus) 1 лютого 2019 р.