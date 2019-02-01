Александра Вилкула облили зеленкой: безудержная реакция соцсетей
1 февраля на площади в Бердянске Александра Вилкула облили зеленкой под крики "позор". Так местные активисты встретили кандидата в президенты от "Оппозиционного блока".
На это событие сразу появилась забавная реакция соцсетей.
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Протестующие выкрикивали в адрес Вилкула такие выражения: "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Езжай домой!" и "Позор!"
В соцсетях уже шутят, что Вилкул решил поддержать на выборах Зеленского, поэтому и перекрасился.
Другие говорят: дали зеленый свет на выборах.
Скриншот из соцсетей
Источник: 24 канал
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