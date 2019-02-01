Протестующие облили Вилкула зеленкой в Бердянске: фото и видео
В Бердянске 1 февраля активисты протестовали против приезда в город кандидата в президенты, нардепа из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Когда политик появился возле дома культуры "Софит", его облили зеленкой.
В этот момент протестующие выкрикивали в адрес Вилкула "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Езжай домой!", "Позор!"
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Когда облитый зеленкой политик вместе с охраной попытался зайти в дом культуры, активисты заблокировали вход и помешали Вилкулу это сделать. Тогда между правоохранителями и активистами вспыхнула потасовка, сообщает brd24.com.
Облитый зеленкой Вилкул
Сначала кандидат в президенты покинул место происшествия, а полиция оцепила территорию для дальнейшего расследования и начала проверку по факту обливания зеленкой. Однако впоследствии Вилкул таки попал в дом культуры и начал там встречу с избирателями.
Полицейские установили личность мужчины, который облил зеленкой политика, и забрали его в участок. Это – 34-летний житель Бердянска. Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Протесты против приезда Вилкула в Бердянск
Вилкула облили зеленкой: смотрите видео
Что известно об Александре Вилкуле?
Народный депутат, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов), экс-депутат Днепропетровского облсовета, сын городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.
В политической деятельности Вилкул акцентирует внимание на прекращении войны путем переговоров с Москвой, поддерживает русскую церковь, манипулирует настроениями жителей промышленных районов на востоке и юге, напоминая им об "успехах" режима Януковича, критикуя Революцию Достоинства.
Активисты Евромайдана обвиняли Вилкула в организации "титушек" для борьбы с демонстрантами в поддержку Майдана в Днепропетровске.
Во время местных выборов 2015 года Вилкул обвинялся в подкупе избирателей.