Протестувальники облили Вілкула зеленкою у Бердянську: фото і відео

У Бердянську 1 лютого активісти протестували проти приїзду у місто кандидата у президенти, нардепа з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула. Коли політик з’явився біля будинку культури "Софіт", його облили зеленкою.

В цей момент протестувальники вигукували на адресу Вілкула "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Їдь додому!", "Ганьба!"

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Коли облитий зеленкою політик разом з охороною спробував зайти до будинку культури, активісти заблокували вхід та завадили Вілкулу це зробити. Тоді між правоохоронцями та активістами спалахнула сутичка, повідомляє brd24.com.



Облитий зеленкою Вілкул

Спершу кандидат у президенти покинув місце події, а поліція оточила територію для подальшого розслідування та розпочала перевірку за фактом облиття зеленкою. Проте згодом Вілкул таки потрапив у будинок культури та розпочав там зустріч із виборцями.

Поліцейські встановили особу чоловіка, який облив зеленкою політика, та забрали його до відділку. Це – 34-річний житель Бердянська. Зараз правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.



Протести проти приїзду Вілкула у Бердянськ

Вілкула облили зеленкою: дивіться відео

Що відомо про Олександра Вілкула? Народний депутат, член партії "Опозиційний блок" (у минулому Партія регіонів), екс-депутат Дніпропетровської облради, син міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.



У політичній діяльності Вілкул акцентує увагу на припиненні війни шляхом перегорів із Москвою, підтримує російську церкву, маніпулює настроями жителів промислових районів на сході і півдні, нагадуючи їм про "успіхи" режиму Януковича, критикуючи Революцію Гідності.



Активісти Євромайдану звинувачували Вілкула в організації "тітушок" для боротьби з демонстрантами на підтримку Майдану у Дніпропетровську.



Під час місцевих виборів 2015 року Вілкул звинувачувався у підкупі виборців.