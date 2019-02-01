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      Протестувальники облили Вілкула зеленкою у Бердянську: фото і відео

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      Вілкула облили зеленкою у Бердянську
      Вілкула облили зеленкою у Бердянську / Brd24.com

      У Бердянську 1 лютого активісти протестували проти приїзду у місто кандидата у президенти, нардепа з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула. Коли політик з’явився біля будинку культури "Софіт", його облили зеленкою.

      В цей момент протестувальники вигукували на адресу Вілкула "Сепар!", "Чемодан-вокзал-Россия!", "Їдь додому!", "Ганьба!"

      Читайте також: Хто такий Олександр Вілкул: біографія кандидата у президенти

      Коли облитий зеленкою політик разом з охороною спробував зайти до будинку культури, активісти заблокували вхід та завадили Вілкулу це зробити. Тоді між правоохоронцями та активістами спалахнула сутичка, повідомляє brd24.com.

      Вілкул облили зеленкою Бердянськ
      Облитий зеленкою Вілкул

      Спершу кандидат у президенти покинув місце події, а поліція оточила територію для подальшого розслідування та розпочала перевірку за фактом облиття зеленкою. Проте згодом Вілкул таки потрапив у будинок культури та розпочав там зустріч із виборцями.

      Поліцейські встановили особу чоловіка, який облив зеленкою політика, та забрали його до відділку. Це – 34-річний житель Бердянська. Зараз правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

      Вілкул зеленка Бердянськ протести
      Протести проти приїзду Вілкула у Бердянськ

      Вілкула облили зеленкою: дивіться відео

      Що відомо про Олександра Вілкула? Народний депутат, член партії "Опозиційний блок" (у минулому Партія регіонів), екс-депутат Дніпропетровської облради, син міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

      У політичній діяльності Вілкул акцентує увагу на припиненні війни шляхом перегорів із Москвою, підтримує російську церкву, маніпулює настроями жителів промислових районів на сході і півдні, нагадуючи їм про "успіхи" режиму Януковича, критикуючи Революцію Гідності.

      Активісти Євромайдану звинувачували Вілкула в організації "тітушок" для боротьби з демонстрантами на підтримку Майдану у Дніпропетровську.

      Під час місцевих виборів 2015 року Вілкул звинувачувався у підкупі виборців.

      Теги: Новини України Новини політики Олександр Вілкул Президентські вибори 2019 Сутички Бердянськ Новини Запоріжжя Протести
      Джерело: 24 Канал
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