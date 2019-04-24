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      Как на Пасху и майские праздники будут работать Новая почта и Укрпочта

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      График работы Новой почты и Укрпочты на Пасху и майские праздники
      График работы Новой почты и Укрпочты на Пасху и майские праздники / Коллаж 24 канал

      На Пасху и майские праздники украинцы будут отдыхать с 27 апреля до 1 мая, то есть 5 дней подряд. В этот период "Укрпочта" и "Новая почта" изменят свои привычные графики работы.

      В мае будет еще один выходной – 9 мая, которое выпадает на четверг. А суббота, 11 мая, будет рабочей (отработка за вторник, 30 апреля).

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      График работы на праздники отделений и курьерской доставки "Новой почты":

      • 27 апреля – по обычному графику субботы;
      • 28 апреля – выходной;
      • 29 апреля – с 9:00 до 16:00;
      • 30 апреля – по обычному субботнему графику;
      • 1 мая – с 9:00 до 16:00;
      • 2 мая – по графику работы в будний день;
      • 8 мая – по графику работы отделения в субботу;
      • 9 мая – с 9:00 до 16:00;
      • 10 мая – по графику рабочего дня;
      • 11 мая – по обычному субботнему графику.

      "Укрпочта" также изменит свой график работы. При этом у этого почтового перевозчика будет больше выходных, чем у "Новой почты":

      "Укрпочта" не будет работать 28 апреля, 1, 2 и 9 мая.

      По обычному графику "Укрпочта" будет работать 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая.

      А по пятницам, 3 и 10 мая, "Укрпочта" будет работать в воскресном режиме.

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      Теги: Новости Украины Пасха Новая почта Укрпошта Майские праздники
      Источник: 24 канал
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