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      Як на Великдень і травневі свята працюватимуть Нова пошта і Укрпошта

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      Графік роботи Нової пошти і Укрпошти на Великдень і травневі свята
      Графік роботи Нової пошти і Укрпошти на Великдень і травневі свята / Колаж 24 канал

      На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть з 27 квітня до 1 травня, тобто 5 днів поспіль. У цей період "Укрпошта" та "Нова пошта" змінять свої звичні графіки роботи.

      У травні буде ще один вихідний – 9 травня, яке випадає на четвер. а субота, 11 травня, буде робочою (відпрацювання за вівторок, 30 квітня).

      Читайте також: Як на Великдень працюватимуть українські банки

      Графік роботи на свята відділень та кур'єрської доставки "Нової пошти":

      • 27 квітня – за звичайним графіком суботи;
      • 28 квітня – вихідний;
      • 29 квітня – з 9:00 до 16:00;
      • 30 квітня – за звичайним суботнім графіком;
      • 1 травня – з 9:00 до 16:00;
      • 2 травня – за графіком роботи у будній день;
      • 8 травня – за графіком роботи відділення в суботу;
      • 9 травня – з 9:00 до 16:00;
      • 10 травня – за графіком робочого дня;
      • 11 травня – за звичайним суботнім графіком.

      "Укрпошта" також змінить свій графік роботи. При цьому у цього поштового перевізника буде більше вихідних, ніж у "Нової пошти":

      "Укрпошта" не працюватиме 28 квітня, 1, 2 і 9 травня.

      За звичайним графіком "Укрпошта" працюватиме 30 квітня, а також 4, 5, 6, 7, 8, 11 травня.

      А по п'ятницях, 3 і 10 травня, "Укрпошта" працюватиме в недільному режимі.

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      Теги: Новини України Великдень Травневі свята Укрпошта Нова пошта
      Джерело: 24 канал
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