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      Как на передовой наказывают воинов, которые не соблюдают дисциплину

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      За прошедшие сутки на фронте погиб один украинский военный. Почти сто снарядов и мин 120 калибра за день выпустили боевики по позициям армейцев.

      Горячее всего было неподалеку Лебединского на приморском направлении, также на Луганщине в окрестностях Новоалександровки и Новгородского.

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      Традиционно неспокойно неподалеку Авдеевки, враг держится за подступы к Донецку и Ясиноватой. Оружие здесь гремит круглосуточно.

      По словам воинов, за последние несколько недель количество обстрелов значительно возросло.

      Пошла эскалация, пришла весна, потеплело и враг немножко оживает,
      – отметил военнослужащий ВСУ "Михалыч".

      Кроме постоянных обстрелов возле позиций объединенных сил ежедневно наблюдают вражеских диверсантов.

      Мы наблюдали 3 точки. Боевики отрабатывали позиции, но не стреляли, разведку ведут постоянно. Хорошо,что у нас есть тепловизоры. Хотя их не хватает на все посты,
      – сказал военнослужащий ВСУ "Монах".

      Даже днем стреляют, вокруг слышны выстрелы и разрывы ручого противотанкового гранатомета.

      На передовой есть дисциплина и тот, кто ее не соблюдает – получает наказание. Например, когда военный дежурит на посту, он не может смотреть в телефон. Тот, кто нарушал запрет – остался без телефона.

      війна на Донбасі новини війни
      Телефоны бойцов, получивших наказание

      Под постоянными обстрелами дисциплина не менее важна, чем на плацу. Поэтому иногда командиры принимают жесткие решения, благодаря которым наши воины живы, а враг получает достойный отпор.

      blog_ava
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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Авдеевка Оружие Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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