Как на передовой наказывают воинов, которые не соблюдают дисциплину

За прошедшие сутки на фронте погиб один украинский военный. Почти сто снарядов и мин 120 калибра за день выпустили боевики по позициям армейцев.

Горячее всего было неподалеку Лебединского на приморском направлении, также на Луганщине в окрестностях Новоалександровки и Новгородского.

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Традиционно неспокойно неподалеку Авдеевки, враг держится за подступы к Донецку и Ясиноватой. Оружие здесь гремит круглосуточно.

По словам воинов, за последние несколько недель количество обстрелов значительно возросло.

Пошла эскалация, пришла весна, потеплело и враг немножко оживает,

– отметил военнослужащий ВСУ "Михалыч".

Кроме постоянных обстрелов возле позиций объединенных сил ежедневно наблюдают вражеских диверсантов.

Мы наблюдали 3 точки. Боевики отрабатывали позиции, но не стреляли, разведку ведут постоянно. Хорошо,что у нас есть тепловизоры. Хотя их не хватает на все посты,

– сказал военнослужащий ВСУ "Монах".

Даже днем стреляют, вокруг слышны выстрелы и разрывы ручого противотанкового гранатомета.

На передовой есть дисциплина и тот, кто ее не соблюдает – получает наказание. Например, когда военный дежурит на посту, он не может смотреть в телефон. Тот, кто нарушал запрет – остался без телефона.



Телефоны бойцов, получивших наказание

Под постоянными обстрелами дисциплина не менее важна, чем на плацу. Поэтому иногда командиры принимают жесткие решения, благодаря которым наши воины живы, а враг получает достойный отпор.