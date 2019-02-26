Як на передовій карають воїнів, які не дотримуються дисципліни

Минулої доби на фронті загинув один український військовий. Майже сто снарядів та мін 120 калібру за день випустили бойовики по позиціях армійців.

Найгарячіше було неподалік Лебединського на приморському напрямку, також на Луганщині на околицях Новоолександрівки та Новогродського.

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Традиційно неспокійно неподалік Авдіївки, ворог тримається за підступи до Донецька та Ясинуватої. Зброя тут гримить цілодобово.

За словами воїнів, останні кілька тижнів кількість обстрілів значно зросла.

Пішла ескалація, прийшла весна, потепліло та ворог трошки оживає,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ "Михалич".

Окрім постійних обстрілів біля позицій об'єднаних сил щодня спостерігають ворожих диверсантів.

Ми спостерігали 3 точки. Бойовики відпрацьовували позиції, але не стріляли, розвідку ведуть постійно. Добре, що у нас є тепловізори. Хоча їх не вистачає на всі пости,

– сказав військовослужбовець ЗСУ "Монах".

Навіть вдень стріляють, довкола чутні постріли та розриви ручого протитанкового гранатомету.

На передовій є дисципліна і той, хто її не дотримується – отримує покарання. Наприклад, коли військовий чергує на пості, він не може дивитися в телефон. Той, хто порушував заборону – залишився без телефону.



Телефони бійців, які отримали покарання

Під постійними обстрілами дисципліна не менш важлива, ніж на плацу. Тож іноді командири приймають жорсткі рішення, завдяки яким наші воїни живі, а ворог отримує гідну відсіч.