19:37
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ЦИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ЦИК

      Как наблюдатели могут повлиять на результаты выборов: мнение эксперта

      170 Читати новину українською
      Как наблюдатели могут повлиять на результаты выборов: мнение эксперта
      Как наблюдатели могут повлиять на результаты выборов: мнение эксперта / dsnews.ua

      Политтехнологи уверяют, что наблюдатели могут делать много манипуляций на выборах. В частности, они могут закрывать глаза на многие нарушения во время голосования.

      Такое мнение высказал политический обозреватель Роман Кравец в прямом эфире 24 каналу.

      Читайте также: Выборы президента Украины: нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования

      Он рассказал, что наблюдатели – это не самая большая гарантия того, что выборы пройдут законно, без фальсификаций. "Также очень важно обратить внимание на то, как будут вести себя члены комиссий, поскольку именно они, непосредственно, будут считать голоса", – ответил Кравец.

      По его словам, с наблюдателями можно договариваться, ведь каждый кандидат, который хочет выиграть на выборах, будет пытаться контролировать свою комиссию.

      "Поэтому в результате этого комиссия может не досчитать голоса или испортить какой-то бюллетень. Это так иногда делается, хотя я не имею фактов относительно этого, ведь не был свидетелем таких дел", – заверил эксперт.

      Что могут делать наблюдатели, если кандидат не контролирует комиссию? Они могут устроить драку, чтобы на них "переключили" внимание, а в то время член комиссии может перемешать все бюллетени или получить какие-то новые. Тогда все переходит в определенных хаос, а результаты выборов могут затягиваться,
      – заявил Кравец.

      Он отметил, что один из нынешних кандидатов в президенты как раз делает ставку именно на наблюдателей.

      Роман Кравец добавил, что иностранные наблюдатели имеют гарантию того, что их не тронут, потому что было бы некрасиво в день выборов выбросить из участка иностранного наблюдателя.

      Какие виды нарушений уже зафиксировали?

      Незаконная агитация – 102;

      Подкуп избирателей – 29;

      Повреждение бюллетеня – 22;

      Фотографирование бюллетеней – 86;

      Сообщение о заминировании – 6;

      Попытка вынос бюллетеня с участка – 8.

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      сегодня
      13265
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Нарушения на выборах
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Имели но не сумели уберечь...
      сегодня , 19:00 Имели но не сумели уберечь...
      Ольга Черненко 572
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      сегодня , 17:55 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      13006
      Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      сегодня , 18:28 Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      Блог Соцмережі 5181
      Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      сегодня , 18:00 Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      Дмитро Гнап 572
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня , 16:34 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 7481
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Литвин считает, что торговые войны с Россией будут возникать постоянно
       11 февраля 2012 , 18:02 6
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      "Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с Ювентусом
       5 августа 2018 , 14:41
      Алиев забил роскошный гол со штрафного за Мелиоратор
       15 сентября 2018 , 17:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук