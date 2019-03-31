Как наблюдатели могут повлиять на результаты выборов: мнение эксперта

Политтехнологи уверяют, что наблюдатели могут делать много манипуляций на выборах. В частности, они могут закрывать глаза на многие нарушения во время голосования.

Такое мнение высказал политический обозреватель Роман Кравец в прямом эфире 24 каналу.

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Он рассказал, что наблюдатели – это не самая большая гарантия того, что выборы пройдут законно, без фальсификаций. "Также очень важно обратить внимание на то, как будут вести себя члены комиссий, поскольку именно они, непосредственно, будут считать голоса", – ответил Кравец.

По его словам, с наблюдателями можно договариваться, ведь каждый кандидат, который хочет выиграть на выборах, будет пытаться контролировать свою комиссию.

"Поэтому в результате этого комиссия может не досчитать голоса или испортить какой-то бюллетень. Это так иногда делается, хотя я не имею фактов относительно этого, ведь не был свидетелем таких дел", – заверил эксперт.

Что могут делать наблюдатели, если кандидат не контролирует комиссию? Они могут устроить драку, чтобы на них "переключили" внимание, а в то время член комиссии может перемешать все бюллетени или получить какие-то новые. Тогда все переходит в определенных хаос, а результаты выборов могут затягиваться,

– заявил Кравец.

Он отметил, что один из нынешних кандидатов в президенты как раз делает ставку именно на наблюдателей.

Роман Кравец добавил, что иностранные наблюдатели имеют гарантию того, что их не тронут, потому что было бы некрасиво в день выборов выбросить из участка иностранного наблюдателя.

Какие виды нарушений уже зафиксировали?

Незаконная агитация – 102;



Подкуп избирателей – 29;



Повреждение бюллетеня – 22;



Фотографирование бюллетеней – 86;



Сообщение о заминировании – 6;



Попытка вынос бюллетеня с участка – 8.