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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Як спостерігачі можуть повпливати на результати виборів: думка експерта

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      Як спостерігачі можуть повпливати на результати виборів: думка експерта
      Як спостерігачі можуть повпливати на результати виборів: думка експерта / dsnews.ua

      Політтехнологи запевняють, що спостерігачі можуть робити багато маніпуляцій на виборах. Зокрема, вони можуть закривати очі на багато порушень під час голосування.

      Таку думку висловив політичний оглядач Роман Кравець у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

      Він розповів, що спостерігачі – це не найбільша гарантія того, що вибори пройдуть законно, без фальсифікацій. "Також дуже важливо звернути увагу на те, як поводитимуть себе члени комісій, бо саме вони, безпосередньо, рахуватимуть голоси", – відповів Кравець.

      За його словами, зі спостерігачами можна домовлятися, адже кожен кандидат, який хоче виграти на виборах, намагатиметься контролювати свою комісію.

      "Тому в результаті цього комісія може не дорахувати голоси або зіпсувати якийсь бюлетень. Це так інколи робиться, хоча я не маю фактів щодо цього, адже не був свідком таких справ", – запевнив експерт.

      Що можуть робити спостерігачі, якщо кандидат не контролює комісію? Вони можуть влаштувати бійку, щоб на них "перемкнули" увагу, а в той час член комісії може перемішати всі бюлетені чи дістати якісь нові. Тоді все переходить в певних хаос, а результати виборів можуть затягуватися,
      – заявив Кравець.

      Він наголосив, що один із нинішніх кандидатів у президенти якраз робить ставку саме на спостерігачів.

      Роман Кравець додав, що іноземні спостерігачі мають гарантію того, що їх не чіпатимуть, тому що не було б не гарно в день виборів викинути з дільниці іноземного спостерігача.

      Дивіться марафон про вибори на 24 каналі онлайн.

      Які види порушень вже зафіксували?

      Незаконна агітація – 102;

      Підкуп виборців – 29;

      Пошкодження бюлетеня – 22;

      Фотографування бюлетенів – 86;

      Повідомлення про замінування – 6;

      Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 8.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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