Как написать письмо Сенцову, чтобы режиссер его получил

Сестра незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже почти 4 месяца, призывает украинцев писать ему письма.

Об этом Наталья Каплан написала в своем Facebook.

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Она заверила, что переписка с Олегом снова работает, но предупредила, что все без исключения письма проходят цензуру.

Олег очень ценит личные письма, напишите, что происходит вокруг вас, в вашем городе, что вы чувствуете, о чем думаете,

– написала Каплан.

Сестра Сенцова также советует писать ему о политике.

"Он очень интересуется, что происходит в Украине, и в мире тоже. Но помните, что вы пишете в Россию. Если вы хотите, чтобы письмо прошло, никаких "Крым – это Украина", там это расценивают, как уголовное преступление по статье "экстремизм", – предупредила Каплан.

Женщина советует писать по-русски, поскольку к письмам любыми другими языками придется ждать нотариально заверенный перевод.

Ответы от Олега Каплан посоветовала не выкладывать в интернет.

Его это обижает. Или хотя бы не выкладывайте полностью, обрывка для СМИ и поддержки темы на плаву вполне хватит, но так вы сохраните хорошие отношения с Олегом,

– отметила Каплан.

Сестра Олега Сенцова напомнила адрес, куда отправлять письма: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Северная, 33.

Накануне петиция в поддержку Олега Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимые 100 тысяч подписей.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.