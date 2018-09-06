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Петиция относительно Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимое количество голосов

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Петиция относительно Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимое количество голосов
Петиция относительно Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимое количество голосов / Фото из свободных источников

Петиция с требованием содействовать освобождению незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов. Так, в настоящее время под петицией подписались 100 534 человека.

Об этом говорится на сайте петиций Белого дома.

Отметим, что петиция набрала необходимое количество голосов (минимально необходимо было 100 тысяч) поэтому теперь администрация Белого дома должна сделать официальное заявление относительно Сенцова и усилить международное давление на Россию.

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Добавим, что петиция появилась в начале августа и до 8 сентября необходимо было набрать 100 тысяч голосов. Теперь ее должны рассмотреть в американской администрации.

Европарламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова и других. Теперь пришло время США высказаться. Мы настоятельно призываем правительство использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России,
– говорится в петиции.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Как разворачивались события с Олегом Сенцовым?

хроника событий
Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости США
Источник: 24 канал
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