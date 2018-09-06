Сенцова выдвинут на премию Сахарова, – СМИ

Существует большая вероятность того, что украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, номинируют на премию Сахарова.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

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Похоже на то, что Олег Сенцов будет одним из лауреатов на премию Сахарова в этом году,

– написал он.

По словам журналиста, Сенцов пользуется поддержкой среди некоторых депутатов "Европейской народной партии", "Европейских консерваторов и реформистов" и "Альянса демократов и либералов за Европу".

Подтверждения этой информации следует ожидать на следующей неделе, а решение по окончательному лауреату – в конце октября.

It is very likely that Oleg #Sentsov will be one of the nominees for this year’s #Sakharovprize. He enjoys support among some EPP, ECR and ALDE MEPs. Confirmation next week and decision on the final laureate at the end of October. #Crimea #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 вересня 2018 р.

Напомним, на сайте Белого дома зарегистрировали петицию за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова. Она уже набрала необходимые 100 тысяч голосов, теперь ее должна рассмотреть американские власти.

Что такое Премия имени Сахарова?

Это ежегодная награда Европейского Парламента. Другое название награды – "Премия Сахарова за свободу мысли". Ее основали в 1988 году. Вручают награду за достижения в следующих областях:

1. защита прав человека и его основных свобод;

2. развитие демократии и отстаивание верховенства права;

3. уважение к международному законодательству;

4. защита прав меньшинств.