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Сенцова выдвинут на премию Сахарова, – СМИ

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Украинского политзаключенного Сенцова могут номинировать на премию Сахарова
Украинского политзаключенного Сенцова могут номинировать на премию Сахарова / Фото из открытых источников

Существует большая вероятность того, что украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, номинируют на премию Сахарова.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

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Похоже на то, что Олег Сенцов будет одним из лауреатов на премию Сахарова в этом году,
– написал он.

По словам журналиста, Сенцов пользуется поддержкой среди некоторых депутатов "Европейской народной партии", "Европейских консерваторов и реформистов" и "Альянса демократов и либералов за Европу".

Подтверждения этой информации следует ожидать на следующей неделе, а решение по окончательному лауреату – в конце октября.

Напомним, на сайте Белого дома зарегистрировали петицию за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова. Она уже набрала необходимые 100 тысяч голосов, теперь ее должна рассмотреть американские власти.

Что такое Премия имени Сахарова?
Это ежегодная награда Европейского Парламента. Другое название награды – "Премия Сахарова за свободу мысли". Ее основали в 1988 году. Вручают награду за достижения в следующих областях:
1. защита прав человека и его основных свобод;
2. развитие демократии и отстаивание верховенства права;
3. уважение к международному законодательству;
4. защита прав меньшинств.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов журналисты Европарламент
Источник: 24 Канал
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