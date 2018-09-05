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Сенцов ответил на письмо французов: "Не стоит забывать о других украинских заключенных"

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Новое письмо Олега Сенцова
Новое письмо Олега Сенцова / Фото из открытых источников

Незаконно осужденный в России украинских режиссер Олег Сенцов со словами благодарности ответил на письмо французов, которые выразили ему свою поддержку. При этом пленник Кремля призвал "не забывать о других украинских заключенных, которые лишены свободы в России".

Новое письмо от Сенцова, датированное 28 августа, опубликовано 5 сентября на странице петиции Aidez-nous à sauver Oleg Sentsov et d'autres prisonniers politiques! ("Помогите спасти Олега Сенцова и других политзаключенных!").

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Ранее, а именно 21 августа, французская газета Le Monde опубликовала обращение всемирно известных режиссеров, писателей и философов к европейским лидерам с призывом добиться немедленного освобождения Сенцова.

Полный текст письма Олега Сенцова:

"Здравствуйте, мои французские друзья! Спасибо вам за те бесчисленные письма, которые вы мне прислали, за те теплые слова и поддержку, которые вы в них вложили. Я только один раз был во Франции, в Париже и в Нормандии, но влюбился в вашу страну навсегда! Хотя некоторые умудряются в нее влюбиться и заочно, ни разу в ней не побывав, вот какая сила любви и влечения к Франции и ее народу. И мне очень приятно, что французы и их президент так поддерживают меня и мою страну. Спасибо еще раз!

Однако не стоит забывать о других украинских заключенных, которые лишены свободы в России по несправедливым, политическим и сфабрикованным обвинениям.

Мои действия направлены, прежде всего, на то, чтобы обратить внимание на их судьбу и как-то помочь освободить их. Надеюсь, что у народа Франции схожие цели, ведь вы так любите свободу и не один раз продемонстрировали всему миру, как за нее надо бороться! И мы, украинцы, очень похожи в этом на вас! Слава Украине и Слава Франции!".

Лист Сенцова
Письмо Сенцова

За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Как разворачивались события с Олегом Сенцовим?

хроника событий
Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Новости Франции Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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