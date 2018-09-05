Сенцов просит не делать "неверных движений": правозащитница описала суть

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур. В письме политзаключенный просит не делать "неверных движений", не посоветовавшись с ним.

Об этом Щур написала на своей странице в Facebook.

"Пришло письмо от Олега от 29 августа. Олег пишет, что в последнее время его "как прорвало". Письма доходят быстро, по несколько на день. О здоровье он ничего не пишет, но, как всегда, пишет, что не надо за него волноваться", – говорится в сообщении правозащитницы.

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Она добавила, что Сенцов благодарит всех, кто ему помогает, особенно тех, кто делает что-то для людей, за чье освобождение, политзаключенный, собственно и борется.

И еще он очень просит не делать "неверных движений", не посоветовавшись с ним. И приводит примеры таких "движений". Одна женщина из Одессы прислала ему полтора месяца назад бандероль (а по требованиям режима можно посылать бандероль только раз в 3 месяца) с пачкой газет. К тому же на полях были комментарии на украинском языке. Олегу предъявили акт о содержании бандероли и отправили ее на лингвистическую экспертизу! Проверяют до сих пор, но зато следующую бандероль он сможет получить только через 3 месяца,

– передала Щур содержание письма Сенцова.

Еще одним примером таких "неверных движений" стало то, что кто-то прислал в письме незаконно осужденному украинцу носовой платок и 2 одноразовых пакетика с чаем. Так, платок изъяли и отправили под конвоем "на свободную каптерку", а чай, как пищевые продукты, обнаруженные в неположенном месте, уничтожили.

"И это не издевательства какие-то особенные. Просто это требования режима. Они и в Африке, и в Украине, и в Америке практически одни и те же. Просто это тюрьма. И нам надо это понимать", – подчеркнула правозащитница.

Она добавила, что Сенцов передает привет всем хорошим людям и очень надеется на всех нас. На то, что мы будем продолжать бороться. И не только за него, но и за всех".

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За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Как разворачивались события с Олегом Сенцовым?