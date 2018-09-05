В России в очередной раз отклонили ходатайство матери Сенцова о помиловании сына

В комиссии по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа России заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов должен обратиться с ходатайством самостоятельно.

Ответ комиссии опубликовал в Facebook российский правозащитник Дмитрий Динзе.

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В ответе, подписанном исполняющим обязанности председателя комиссии В. Грабовецким отмечается, что ходатайство матери Олега Сенцова "не может быть рассмотрено". В соответствии с пояснениями, предоставленными комиссией, для начала процедуры помилования нужно обращение самого осужденного к президенту России. Только после этого материалы дела направляют в комиссию, после чего губернатору, а затем президенту РФ.

"Таким образом, осужденному Сенцову О. Г. необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию... колонии", – говорится в документе.

Россияне также добавили, что ранее в комиссию уже поступало ходатайство от матери политзаключенного Людмилы Сенцовой. Ей был направлен аналогичный ответ.

Сам Олег Сенцов, по словам исполняющего обязанности главы комиссии, проинформирован о всех ходатайствах о его помиловании.

Ранее Олег Сенцов прислал новое письмо российской правозащитнице, в котором попросил "не делать неверных движений".

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.