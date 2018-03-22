Как народные избранники отреагировали на новый закон об оружии в Раде

С сегодняшнего дня, 22 марта, вступил в силу закон, который запрещает нардепам приходить на работу с оружием. Кое-кто из народных избранников отреагировал на новость хорошо, некоторые негативно, а некоторые вообще начали бурно раздеваться и демонстрировать содержимое портфеля охранникам.

Народные избранники сегодня проходят в Верховную Раду так же, как журналисты и гости парламента – всех обыскивают на наличие оружия и других запрещенных предметов. Часть депутатов реагирует на инициативу спокойно.

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"Любой человек, в том числе народный депутат, когда приезжает в аэропорт и идет на самолет, он проходит ту же процедуру. Какая проблема пройти такую же проверку в стенах Верховной Рады?", – отметил нардеп Руслан Сидорович.

Некоторые же, хоть и подчиняются букве закона, откровенно против таких проверок и ссылаются на неприкосновенность.

Кто принял закон? Не знаю, я его не принимал и не голосовал за него. Есть Конституция Украины, она выше этого закона, и его надо принимать 300 голосами,

– возмутился нардеп Сергей Мельничук.

Наиболее эпично на работу пришел Владимир Парасюк. После прохождения рамки госохранники гнались за нардепом почти в сессионный зал, чтобы обыскать тщательнее. После легкого обнажения Парасюку пришлось еще и вывернуть содержимое портфеля. По этому поводу нардеп уже успел поговорить с Андреем Парубием.

Спикер мне сказал "Володя, это первый день, есть определенные непонятные ситуации",

– поделился Парасюк.

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За или против народные депутаты, а собственный закон выполнять все же придется. Если по дороге в парламент избранник и может начать отстреливаться от потенциальных нападающих, то на работе оружие придется сдать под охрану.