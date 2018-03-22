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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Дело Савченко: Луценко объяснил, почему дважды позволили завозить оружие в Украину

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Верховная Рада снимает неприкосновенность с Надежды Савченко
Верховная Рада снимает неприкосновенность с Надежды Савченко / Facebook

Верховная Рада Украины рассматривает представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности, задержании и аресте внефракционного нардепа Надежды Савченко. Ее подозревают в подготовке теракта в центре Киева.

Утром 22 марта регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление ГПУ. За соответствующее решение члены комитета проголосовали единогласно.

Смотрите трансляцию: Как Савченко готовила теракт: Луценко показал видео

Генпрокурор Юрий Луценко перед тем, как показать "20-минутный фильм" еще объяснил нардепам, почему оружие для подготовки теракта с оккупированных территорий Донецкой области позволили ввезти на территорию Украины дважды.

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После провоза первой партии оружия и объявления своего плана террористических атак, выставленных 4 офицерам полка специального назначения Савченко и Рубан, реализуя свой совместный преступный умысел согласовали необходимость приобретения дополнительного вооружения,
– сказал генпрокурор.

Луценко объяснил, почему в прессе много писали, "мол, не совпадал груз и мины не того калибра для минометов".

"Эти мины из другого груза полностью подходили для минометов, которые были привезены в первом грузе – 120 миллиметров. Для следствия план второго завоза оружия был чрезвычайно важным, чтобы точно установить, где, с помощью кого это оружие предоставлялась для совершения теракта в центре Киева", – объяснил генеральный прокурор.

Напомним, на 13 марта 2018 года Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".

Теги: Надежда Савченко Новости политики Новости Украины ГПУ Расследования Верховная Рада Юрий Луценко Оружие
Источник: 24 Канал
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