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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Справа Савченко: Луценко пояснив, чому дозволили завозити зброю в Україну двічі

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Верховна Рада знімає недоторканність з Надії Савченко
Верховна Рада знімає недоторканність з Надії Савченко / Facebook

Верховна Рада України розглядає подання Генеральної прокуратури за зняття недоторканності, затримання та арешт позафракційного нардепа Надії Савченко. Її підозрюють у підготовці теракту в центрі Києва.

Вранці 22 березня регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання ГПУ. За відповідне рішення члени комітету проголосували одноголосно.

Дивіться трансляцію: Як Савченко готувала теракт: Луценко показав відео

Генпрокурор Юрій Луценко перед тим, як показати "20-хвилинний фільм" ще пояснив нардепам, чому зброю для підготовки теракту з окупованих територій Донецької області дозволили завезти на територію України двічі.

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Після провезення першої партії зброї та оголошення свого плану терористичних атак, виставлених 4 офіцерам полку спеціального призначення Савченко та Рубан, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел узгодили необхідність придбання додаткового озброєння,
– сказав генпрокурор.

Луценко пояснив, чому у пресі багато писали, "мовляв не збігався вантаж і міни не того калібру для мінометів".

"Ці міни з другого вантажа повністю підходили для мінометів, які були привезені у першому вантажі – 120 міліметрів. Для слідства план другого завезення зброї був надзвичайно важливим, щоб точно встановити, де, за допомогою кого ця зброя надавалась для вчинення теракту в центрі Києва", – пояснив генеральний прокурор.

Нагадаємо, на 13 березня 2018 року Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.

15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко ГПУ Розслідування Верховна Рада Юрій Луценко Зброя
Джерело: 24 Канал
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