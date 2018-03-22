Як народні обранці відреагували на новий закон про зброю у Раді

Відсьогодні, 22 березня, набув чинності закон, який забороняє нардепам приходити на роботу зі зброєю. Дехто з народних обранців відреагував на новину добре, дехто негативно, а дехто ж узагалі почав бурхливо роздягатися та демонструвати вміст портфеля охоронцям.

Народні обранці сьогодні проходять у Верховну Раду так само, як журналісти та гості парламенту – усіх обшукують на наявність зброї та решти заборонених предметів. Частина депутатів реагує на ініціативу спокійно.

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"Будь-яка людина, в тому числі народний депутат, коли приїжджає в аеропорт і йде на літак, він проходить ту саму процедуру. Яка проблема пройти таку ж саму перевірку в стінах Верховної Ради?", – зазначив нардеп Руслан Сидорович.

Дехто ж, хоч і підкорюється букві закону, відверто проти таких перевірок та посилається на недоторканність.

Хто прийняв закон? Не знаю, я його не приймав та не голосував за нього. Є Конституція України, вона вища за той закон і його треба приймати 300 голосами,

– обурився нардеп Сергій Мельничук.

Найбільш епічно на роботу прийшов Володимир Парасюк. Після проходження рамки держохоронці гналися за нардепом майже до сесійної зали, щоб обшукати ретельніше. Після легкого оголення Парасюку довелося ще й вивернути вміст портфеля. З цього приводу нардеп уже встиг поговорити із Андрієм Парубієм.

Спікер мені сказав "Володя, це перший день, є певні незрозумілі ситуації",

– поділився Парасюк.

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За, чи проти народні депутати, та власний закон виконувати все ж доведеться. Якщо по дорозі до парламенту обранець і може почати відстрілюватись від потенційних нападників, то на роботі зброю доведеться здати під охорону.