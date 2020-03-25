Увольнение во время карантина: законны ли действия работодателя

Некоторые украинцы столкнулись с принудительным увольнением и выселением из арендуемого жилья из-за пандемии. Больше всего пострадали люди, которые работают по трудовым договорам. Ведь из-за остановки предприятий, работодатели решили не продолжать такое сотрудничество.

Переселенца из Донецка Виталия шокировала новость об увольнении, ведь из-за потери работы он может оказаться на улице.

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"Позвонил владелице и поставил перед фактом, что остался без работы. Она развела руками и сказала, что ей тоже нужно за что-то жить. Если не будет оплаты – выселяйтесь", – сообщил электромонтер Виталий Дидэвич.

Из-за карантина предприятие решило не продлевать трудовой договор с подрядчиком. И по законодательству, те на это имеют полное право. Ведь для завершения такого договора никаких ограничений нет и состояние карантина тоже не влияет на его продолжительность.

Имеют право не продолжать. Потому что в договоре не предусмотрено продолжать. Если он был заключен на месяц и закончился – работодатель имеет право не заключать такой договор,

– пояснила глава совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

Однако если бы Виталий работал официально, работодатель по законодательству, не смог бы его уволить.

"Заставлять работника на время карантина писать заявление за свой счет – это незаконно. И так же увольнять. И то, и другое это грубое нарушение трудовых прав. За это нарушение установлена ответственность даже уголовная", – рассказал юрист Лаврентий Царук.

А те руководители, которые пренебрегают законами и увольняют своих работников, могут получить штраф до 51 тысячи гривен и даже исправительные работы в течение 2 лет.

Если работодатель объявляет простой не указывая причины, он обязан платить работникам, которые сидят дома – две трети их заработной платы. Если ссылаться на карантин, то должен платить им средний заработок, все время, которое они сидят дома,

– пояснил юрист Лаврентий Царук.

Однако, если ваш работодатель все же заставляет вас писать любые заявления, то вы имеете право обратиться в полицию.

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То же касается и арендованных квартир, эксперты отмечают: карантин отнесится к форс-мажорным обстоятельствам. Если арендодатель нарушает режим карантина, человек имеет полное право обратиться с заявлением в полицию.



Важность карантина / инфографика 24 Канала