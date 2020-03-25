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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Звільнення під час карантину: чи законні дії роботодавця

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      Деякі українці зіштовхнулися із примусовим звільненням та виселенням із орендованого житла через пандемію. Найбільше постраждали люди, які працюють за трудовими договорами. Адже через зупинку підприємств, роботодавці вирішили не продовжувати таку співпрацю.

      Через карантин багато підприємств вирішили не продовжувати трудовий договір з підрядниками. І за законодавством, ті на це мають повне право. Адже для завершення такого договору жодних обмежень немає і стан карантину теж не впливає на його тривалість.

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      "Мають право не продовжувати. Тому що в договорі не передбачено продовжувати. Якщо він був укладений на місяць і закінчився – роботодавець має право не укладати такий договір", – пояснила голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

      Проте якби людина працювала офіційно, роботодавець за законодавством, не зміг би звільнити.

      Змушувати робітника на час карантину писати заяву власним коштом – це незаконно. І так само звільняти. І те й інше це грубе порушення трудових прав. За це порушення встановлена відповідальність навіть кримінальна,
      – розповів юрист Лаврентій Царук.

      А ті керівники, які нехтують законами, і звільняють свої працівників, можуть отримати штраф до 51 тисячі гривень та навіть виправні роботи впродовж 2 років.

      Якщо роботодавець оголошує простій не вказуючи причини, він зобов'язаний сплачувати працівникам, які сидять вдома – дві третини їхньої заробітної плати. Якщо посилатися на карантин, то має платити їм середній заробіток, весь час, який вони сидять вдома,
      – пояснив юрист Лаврентій Царук.

      Проте, якщо ваш роботодавець все ж таки примушує писати вас будь-які заяви, то ви маєте право звернутися до поліції.

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      Переселенця із Донецька Віталія шокувала новина про звільнення, адже через втрату роботи він може опинитись на вулиці.

      Подзвонив власниці й поставив перед фактом, що залишився без роботи. Вона розвела руками й сказала, що їй також потрібно за щось жити. Якщо не буде оплати – виселяйтесь,
      – повідомив електромонтер Віталій Дідевич.

      Те саме стосується й орендованих квартири, експерти наголошують: карантин віднесений до форс-мажорних обставин. Якщо орендодавець порушує режим карантину, людина має повне право звернутися із заявою до поліції.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
       

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020
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