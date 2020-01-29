Как новая власть справилась с реформами: мнение украинцев

Более половины украинцев убеждены, что новая власть не осуществила ни одной реформы успешно. А среди тех, которые, по мнению украинцев, удались, наиболее успешные реформы децентрализации и противодействия коррупции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

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Какие реформы новая власть успешно осуществила

51% опрошенных считают, что ни одна из внедренных реформ не имела успеха. Положительно антикоррупционную реформу оценили 9,8% украинцев, реформу децентрализации – 9,9%, здравоохранение – 9,1%.



Какие реформы новая власть успешно осуществила / Фото: Фонд "Демократические инициативы"

По мнению 28% украинцев, новое правительство недостаточно информирует население о своей работе и реформах. В то же время 29% считают, что информации о деятельности правительства много, но она непонятна.

Справка: Опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опросили 2018 респондентов от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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