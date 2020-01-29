Як нова влада впоралася з реформами: думка українців

Понад половина українців переконані, що нова влада не здійснила жодної реформи успішно. А серед тих, які, на думку українців, вдалися, найбільш успішними є реформи децентралізації та протидії корупції.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

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Які реформи нова влада успішно здійснила

51% опитаних вважають, що жодна з впроваджених реформ не мала успіху. Позитивно антикорупційну реформу оцінили 9,8% українців, реформу децентралізації – 9,9%, охорону здоров'я – 9,1%.



Які реформи нова влада успішно здійснила / Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

На думку 28% українців, новий уряд недостатньо інформує населення про свою роботу та реформи. Водночас 29% вважають, що інформації про діяльність уряду багато, але вона незрозуміла.

Довідка: Опитування проводили з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Всього опитали 2018 респондентів від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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