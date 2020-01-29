17:17
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Як нова влада впоралася з реформами: думка українців

      52 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Понад половина українців переконані, що нова влада не здійснила жодної реформи успішно. А серед тих, які, на думку українців, вдалися, найбільш успішними є реформи децентралізації та протидії корупції.

      Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативиімені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

      ​Цікаво! Провалені обіцянки: хто з міністрів найгірше виконав поставлені завдання

      Які реформи нова влада успішно здійснила

      51% опитаних вважають, що жодна з впроваджених реформ не мала успіху. Позитивно антикорупційну реформу оцінили 9,8% українців, реформу децентралізації – 9,9%, охорону здоров'я – 9,1%.


      Які реформи нова влада успішно здійснила / Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

      На думку 28% українців, новий уряд недостатньо інформує населення про свою роботу та реформи. Водночас 29% вважають, що інформації про діяльність уряду багато, але вона незрозуміла.

      Довідка: Опитування проводили з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Всього опитали 2018 респондентів від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

      Дивіться відео про виконані та провалені обіцянки Володимира Зеленського:

       

      В Китаї закінчили будувати лікарню для хворих на коронавірус: відео
      сьогодні
      15110
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Соціологічне дослідження Реформи Новий уряд дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Выбор кремлевских чудаков: чем прославился новый вицеспикер ПАСЕ Толстой
      СерпомПо 53
      сьогодні , 16:05 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Северин Трач 1299
      28 січня , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1152
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      934
      сьогодні , 15:35 Чому впав долар і що буде далі: пояснення економістів
      Яніна Ткачук 48729
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук