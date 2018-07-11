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Как общественное объединение "Бизнес-варта" отстаивает интересы украинских предприятий

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Общественное объединение "Бизнес-варта" уже год противодействует рейдерству в Украине и делает все, чтобы исключить давление на бизнес в будущем. В основном от незаконных захватов страдают аграрии, уверяют активисты.

Один из громких примеров – "Братский маслопрессовый завод" на Николаевщине.

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Еще зимой предприятие захватили неизвестные. Как рассказал юрист ОО "Бизнес-Варта" Андрей Наход, там произошел рейдерский захват предприятия и, как следствие, всего имущественного комплекса, который работал и зарабатывал деньги.

Произошло это как-то по классической схеме: по поддельным подписям подставных лиц оформили права на фирму, на общество, пока владельцы бежали в полицию, они успели два раза перепродать предприятие,
– сказал юрист.

Владельцы завода обратились за помощью к "Бизнес-варте". Юристам объединения уже удалось выиграть ряд судов. В общем, организация отстояла интересы более десятка украинских предприятий.

Зібрання громадського об'єднання

Собрание общественного объединения "Бизнес-варта"

"Они разнотипные, иногда хватало только какого сопровождения антирейдерской комиссии и депутатского контроля, а иногда приходилось вникать в дела основательно, как адвокаты, надавить для того, чтобы масштабно и глобально решить вопрос", – заявила руководитель ОО "Бизнес-варта" Ольга Матвиева- Тригуб.

Кроме юристов, в общественное объединение входят представители профильных ассоциации, а также народные избранники, которые противостоят рейдерству и на законодательном уровне.

Три уровня стейкхолдеров, то есть участники процесса, общественный сектор, бизнес-сектор и политики. Мы можем получить синергию от этой деятельности. Мы можем на уровне парламента подавать законодательные инициативы, используя функцию депутатского контроля, мы можем заставить власть выполнять то, что положено на нее законом,
– отметил народный депутат от фракции "Объединение" Самопомич" Александр Опанасенко.

Чтобы защитить бизнес от посягательств коррупционеров активисты "Бизнес-варты" презентовали новое направление деятельности – инфраструктурное, которое возглавил экс-заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстр. Также на базе организации создали Адвокатское объединение.

Теги: Новости Украины Коррупция Судьи Бизнес Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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