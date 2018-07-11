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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як громадське об'єднання "Бізнес-варта" відстоює інтереси українських підприємств

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Громадське об'єднання "Бізнес-варта" вже рік протидіє рейдерству в Україні та робить все, аби унеможливити тиск на бізнес у майбутньому. Здебільшого від незаконних захоплень страждають аграрії, запевняють активісти.

Один з гучних прикладів – "Братський маслопресовий завод" на Миколаївщині.

Читайте також: Лукашенко націоналізував завод, у капітал якого входить українське підприємство

Ще взимку підприємство захопили невідомі. Як розповів юрист ГО "Бізнес-Варта" Андрій Наход, там відбулося рейдерське захоплення підприємства і, як наслідок, всього майнового комплексу, який працював та заробляв кошти.

Відбулось це десь по класичній схемі: за підробними підписами на підставних осіб офрмили права на фірму, на товариство, поки власники бігли до поліції, вони встигли два рази перепродати підприємство,
– сказав юрист.

Власники заводу звернулися за допомогою до "Бізнес-варти". Юристам об'єднання вже вдалося виграти низку судів. Загалом, організація відстояла інтереси більше десятка українських підприємств.

Зібрання громадського об'єднання
Зібрання громадського об'єднання "Бізнес-варта"

"Вони різнотипні, іноді вистачало виключно якогось супроводу антирейдерської комісії і депутатського контролю, а іноді приходилось вникати в справи ґрунтовно, як адвокати, надавити для того, щоб масштабно і глобально вирішити питання", – заявила керівниця ГО "Бізнес-варта" Ольга Матвієва-Тригуб.

Окрім юристів, до громадського об'єднання входять представники профільних асоціації, а також народні обранці, які протистоять рейдерству й на законодавчому рівні.

Три рівні стейкхолдерів, тобто учасники процесу, громадський сектор, бізнес-сектор та політики. Ми можемо отримати синергію від цієї діяльності. Ми можемо на рівні парламенту подавати законодавчі ініціативи, використовуючи функцію депутатського контролю, ми можемо змусити владу виконувати те, що покладено на неї законом,
– зазначив народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олександр Опанасенко.

Аби захистити бізнес від посягань корупціонерів активісти "Бізнес-варти" презентували новий напрям діяльності – інфраструктурний, який очолив екс-заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстр. Також на базі організації створили Адвокатське об'єднання.

Теги: Новини України Судді Корупція Бізнес Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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