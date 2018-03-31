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Как остановить распространение фейковых новостей

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Распятые мальчики, два раба, гражданская война в Украине. Весь этот маразм россияне слышат по телевидению, читают в соцсетях и, как ни странно, многие в это верят. Но не стоит удивляться, ведь количество фейковых новостей в украинских пабликах также растет как на дрожжах.

Согласно посту в "Фейсбук", Александр Линник выиграл олимпиаду по мемам, участие в которой принимали более 100 тысяч участников. Так как медиа якобы обошли это достижение вниманием, за несколько дней парня репостами в фейсбуке поддержали более 38 тысяч пользователей.

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Александр Линник родом не из Горишних Плавней, а из Черкасс, и участия в олимпиаде по мемам никогда не брал, потому что ее и не существует. Этот пост опубликовал намеренно, а историю заимствовал из двух аналогичных вирусных мемов.

Первый о россиянине Илье Кочергине, который якобы выиграл всемирную олимпиаду по физике, хотя на самом деле занял лишь 29 место. Этот фейк активно распространяли, в частности в украинских пабликах, впоследствии создали собственный мем. Героем украинского поста стал Антон Ципко, который тоже победил на олимпиаде, только по информатике. На самом деле парень занял 8 место в общем рейтинге. Текст Александра почти идентичен.

Поставил свою фотографию, добавил туда медаль "пурпурного Пепе", это такой мем, который знают люди, которые долго сидят в интернете и собственно выложил в "фейсбуке" ничего не ожидая от этого. Думал, только несколько моих друзей полайкают это и все, но что-то пошло не так,
– рассказал менеджер спецпроектов сайта AIN.UA Александр Линник.

В этой новости множество неточностей. Например, количество стран, которые якобы стали участниками олимпиады – 9 тысяч. Хотя в мире существует только 275 государств.

Как не стать жертвой фейковых новостей – смотрите в сюжете.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Российская пропаганда СМИ Интернет
Источник: 24 Канал
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