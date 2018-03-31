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Як зупинити поширення фейкових новин

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Розпяті хлопчики, два раби, громадянська війна в Україні. Весь цей маразм росіяни чують по телебаченню, читають у соцмережах і, як на диво, багато хто в це вірить. Та не варто дивуватися, адже кількість фейкових новин в українських пабліках також росте як на дріжджах.

Згідно з постом у "Фейсбук", Олександр Лінник виграв олімпіаду з мемів, участь у якій брало більше 100 тисяч учасників. Через те, що медіа нібито оминули це досягнення увагою, за кілька днів хлопця репостами у фейсбуці підтримали більше 38 тисяч користувачів.

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Олександр Лінник родом він не з Горішніх Плавнів, а з Черкас, і участі в олімпіаді з мемів ніколи не брав, бо її і не існує. Цей пост опублікував навмисно, а історію запозичив із двох аналогічих вірусних мемів.

Перший про росіянина Іллю Кочергіна, який нібито виграв всесвітню олімпіалу з фізики, хоч насправді посів лише 29 місце. Цей фейк активно поширювали, зокрема в українських пабліках згодом створили власний мем. Героєм українського посту став Антон Ципко, який теж тріумфував на олімпіаді, тільки з інформатики. Насправді ж хлопець посів 8 місце в загальному рейтингу. Текст Олександра майже ідентичний.

Поставив свою фотографію, додав туди медаль "пурпурового Пепе", це такий мем, який знають люди, які довго сидять в інтернеті і власне виклав у "фейсбуці" нічого не очікуючи від того. Дума, що лише кілька моїх друзів полайкають це і все, але щось пішло не так,
– розповів менеджер спецпроектів сайту AIN.UA Олександр Лінник.

В цій новині безліч неточностей. Наприклад, кількість країн, які нібито стали учасницями олімпіади – 9000. Хоча у світі існує лише 275 держав.

Як не стати жертвою фейкових новин – дивіться у сюжеті.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України ЗМІ Російська пропаганда Інтернет
Джерело: 24 Канал
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