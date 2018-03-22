Пропагандисти кажуть, що у Максакової в Україні з'явився коханець: вдова Вороненкова відповіла

Марія Максакова, вдова екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова підтвердила, що в Україні до неї виявляє інтерес один із головних режисерів, однак водночас переконує, що він радше стосується її професійних якостей.

Так, у ефірі одного з пропагандистських телеканалів, так звана журналістка з України Яніна Сколовська заявила, що Максаковій дуже симпатизує головний режисер одного з українських оперних театрів Армен Калоян, і за чутками, він навіть є новим коханцем оперної співачки.

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Відтак, як не дивно, журналісти Кремль ТБ вирішили зв’язатись із вдовою колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

За словами Максакової, чутки про нового коханця є лише чутками, оскільки вона не помічала з боку Калояна інтересу до неї як до жінки, а тільки як до співачки.

Також вона заявила, що до вбивства Вороненкова є причетним її колишній чоловік Володимир Тюрін.

"Особисто для мене ця версія – найбільш трагічна, найважча, найгіркіша… За моїми даними, найближчим часом Тюріна оголосять у міжнародний розшук", – каже Максакова.

Нагадаємо, у 2017 році Марія Максакова була запрошеною співати на концерті до Дня Незалежності України.