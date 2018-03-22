Пропагандисты говорят, что у Максаковой в Украине появился любовник: вдова Вороненкова ответила

Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова подтвердила, что в Украине к ней проявляет интерес один из главных режиссеров, однако в то же время утверждает, что он скорее касается его профессиональных качеств.

Так, в эфире одного из пропагандистских телеканалов, так называемая журналистка из Украины Янина Сколовская заявила, что Максаковой очень симпатизирует главный режиссер одного из украинских оперных театров Армен Калоян, и по слухам, он даже является новым любовником оперной певицы.

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Поэтому, как ни странно, журналисты Кремль ТВ решили связаться с вдовой бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

По словам Максаковой, слухи о новом любовнике являются лишь слухами, поскольку она не замечала со стороны Калояна интереса к ней как к женщине, а только как к певице.

Также она заявила, что к убийству Вороненкова причастен ее бывший муж Владимир Тюрин.

"Лично для меня эта версия – самая трагическая, самая тяжелая, горчайшая ... По моим данным, в ближайшее время Тюрина объявят в международный розыск", –говорит Максакова.

Напомним, в 2017 году Мария Максакова была приглашенной петь на концерте ко Дню Независимости Украины.