Как открыть ФЛП-2018 в Украине: подробная инструкция
По завершению революции Достоинства в Украине взялись реформировать многие сферы общественной жизни. В том числе – пообещали максимально упростить процедуру регистрации физического лица-предпринимателя. Теперь не обязательно даже идти в налоговую и Министерство юстиции – можно воспользоваться онлайн-услугами государства.
Поэтому как открыть ФЛП в Украине 2018 без лишней мороки — читайте в материале сайта "24".
Еще до того, как вы пойдете регистрироваться на частного предпринимателя, следует помнить о нескольких нюансах. Первый: для заполнения регистрационного заявления (и онлайн, и лично) будущий предприниматель должен выбрать КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) — для определения вида (или видов) деятельности, которым ФЛП и будет заниматься. Список КВЭД есть на официальном сайте.
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Второй: для оформления онлайн-заявления о регистрации ФЛП вам нужно обязательно иметь электронную цифровую подпись (ЭПЦ). Как ее получить — детально рассказано в публикации сайта "24": Электронная цифровая подпись: как получить и за сколько?
Как открыть ФЛП через интернет
Как открыть ФЛП через сайт Минюста
Первый способ — через сайт Минюста. Здесь нужно войти в "Кабинет электронных сервисов" и в "Реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей" выбрать пункт меню "Заявление на государственную регистрацию юридического лица или физического лица-предпринимателя". Откроется окно входа (регистрации). Если вы не зарегистрированы в системе — сделайте это, следуя указаниям.
Как зарегистрировать ФЛП онлайн: так выглядит регистрационная форма на сайте Минюста
Далее потребуется сделать следующее:
1. Войти в частный кабинет (на сайте Минюста).
2. Создать заявление.
3. Подписать заявление ЭЦП.
4. Отправить заявление.
5. Проверить состояние рассмотрения заявления.
6. Получить электронный или бумажный документ.
В Минюсте уверяют: такой способ регистрации займет всего один день.
Как открыть ФЛП через iGov
Второй способ онлайн-регистрации — с помощью Портала государственных услуг iGov. Здесь нужно выбрать "Услуги бизнеса", и в подразделе "Регистрационные данные" — пункт "Государственная регистрация физического лица-предпринимателя". Правда, эта функция работает пока (по состоянию на апрель 2017) только в Днепропетровской, Донецкой и Тернопольской областях. Но можно пробовать. Ведь идентификация личности в iGov происходит все равно с помощью ЭЦП или систем BankID (есть, в частности, у клиентов Приватбанка и Сбербанка) или IDcard (тот самый биометрический паспорт), которые содержат информацию и о месте регистрации лица.
Как зарегистрировать ФЛП онлайн: на портале iGov
Как открыть ФЛП лично
Если онлайн-регистрация — не для вас, то можно зарегистрировать ФЛП и старым-добрым способом обивки ведомственных порогов. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов. У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку. Будьте внимательны при заполнении КВЭД — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.
Подать документы госрегистратору можно спецлистом или через представителя (оформив на него предварительно нотариально заверенную доверенность).
Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента подачи документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и выписку получите по почте.
Далее необходимо нести собственноручно документы в подразделения налоговой инспекции:
- копию паспорта и идентификационного кода;
- заявление о применении единого налога;
- полученную вами ранее выписку из единого государственного реестра;
- книгу учета доходов;
- заявление на имя начальника налоговой инспекции или по Ф. 5-ОПП.
При этом книгу учета доходов нужно будет регистрировать даже в случае онлайн-регистрации ФЛП. Кроме того, вы получите свидетельство о том, что являетесь плательщиком единого налога, и реквизиты банковского счета, на который будете платить этот налог.
Еще один момент: безотносительно способа регистрации нужно будет открыть счет в банке для проведения безналичных расчетов.
О налогах и других обязательных платежах для ФЛП
Все частные предприниматели делятся на 4 группы. Подробную информацию об отличиях и особенностях налогообложения можно узнать на любом информационном ресурсе для бухгалтеров. Если коротко — то основные отличия приведены в нашей инфографике.
Как открыть ФЛП в Украине: группы предпринимателей
В зависимости от группы плательщика налога существуют различные условия (а следовательно — и суммы) для уплаты единого налога и единого социального взноса.
Как открыть ФЛП: сколько в 2018 году должны платить государству ФЛП
Заметим, от уплаты ЕСВ освобождается лицо на упрощенной системе налогообложения, которое одновременно является пенсионером по возрасту или по инвалидности и получает пенсию или социальную помощь.