Как отпраздновать Пасху дома: веселое видео
В этом году нас ожидает особая Пасха – карантинная. Мы не сможем пойти в храмы и собраться с родными и друзьями. Но праздник всегда в нашем сердце.
Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций – они будут проходить на нескольких украинских телеканалах. Можно будет посмотреть службы различных конфессий.
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24 канал также будет транслировать для вас праздничные богослужения:
- УГКЦ с 7 утра 19 апреля до 11:00;
- ПЦУ с 23:00 18 апреля до 3:00 19 апреля.
Священники советуют во время освящения поставить корзины перед экраном. Силой молитвы блюда можно считать освященными.
Другой вариант: отец семейства может освятить блюда самостоятельно иорданской водой.
Как освятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала
Нарядная одежда, хорошее настроение, близкие рядом: что же еще нужно для хорошего праздника?
Пасха 2020: как отпраздновать дома – видео
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