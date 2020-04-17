Как отпраздновать Пасху дома: веселое видео

В этом году нас ожидает особая Пасха – карантинная. Мы не сможем пойти в храмы и собраться с родными и друзьями. Но праздник всегда в нашем сердце.

Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций – они будут проходить на нескольких украинских телеканалах. Можно будет посмотреть службы различных конфессий.

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24 канал также будет транслировать для вас праздничные богослужения:

УГКЦ с 7 утра 19 апреля до 11:00;

ПЦУ с 23:00 18 апреля до 3:00 19 апреля.

Священники советуют во время освящения поставить корзины перед экраном. Силой молитвы блюда можно считать освященными.

Другой вариант: отец семейства может освятить блюда самостоятельно иорданской водой.



Как освятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

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