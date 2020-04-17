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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Как отпраздновать Пасху дома: веселое видео

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      Редакция 24 канала призывает праздновать Пасху дома / 24 Канал

      В этом году нас ожидает особая Пасха – карантинная. Мы не сможем пойти в храмы и собраться с родными и друзьями. Но праздник всегда в нашем сердце.

      Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций – они будут проходить на нескольких украинских телеканалах. Можно будет посмотреть службы различных конфессий.

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      24 канал также будет транслировать для вас праздничные богослужения:

      • УГКЦ с 7 утра 19 апреля до 11:00;
      • ПЦУ с 23:00 18 апреля до 3:00 19 апреля.

      Священники советуют во время освящения поставить корзины перед экраном. Силой молитвы блюда можно считать освященными.

      Другой вариант: отец семейства может освятить блюда самостоятельно иорданской водой.


      Как освятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

      Нарядная одежда, хорошее настроение, близкие рядом: что же еще нужно для хорошего праздника?

      Пасха 2020: как отпраздновать дома – видео

      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Религия Новости Украины Пасха Карантин в Украине 2020 Традиции
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