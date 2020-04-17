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      Як відсвяткувати Великдень вдома: веселе відео

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      Редакція 24 каналу закликає святкувати Великдень вдома / 24 Канал

      Цього року нас чекає особливий Великдень – карантинний. Ми не зможемо піти у храми і зібратися з рідними і друзями. Але свято завжди у нашому серці.

      Долучитися до богослужінь можна буде з допомогою трансляцій – вони відбуватимуться на кількох українських телеканалах. Можна буде глянути служби різних конфесій.

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      24 канал також транслюватиме для вас святкові богослужіння:

      • УГКЦ з 7 ранку 19 квітня до 11:00;
      • ПЦУ з 23:00 18 квітня до 3:00 19 квітня.

      Священники радять під час освячення поставити кошики перед екраном. Силою молитви страви можна вважати освяченими.

      Інший варіант: батько сімейства може освятити страви самостійно йорданською водою.


      Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

      Святковий одяг, гарний настрій, найближчі поруч: що ж ще треба для гарного свята?

      Великдень 2020: як відсвяткувати вдома – відео

      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Релігія Новини України Великдень Карантин в Україні 2020 Традиції
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