Як відсвяткувати Великдень вдома: веселе відео

Цього року нас чекає особливий Великдень – карантинний. Ми не зможемо піти у храми і зібратися з рідними і друзями. Але свято завжди у нашому серці.

Долучитися до богослужінь можна буде з допомогою трансляцій – вони відбуватимуться на кількох українських телеканалах. Можна буде глянути служби різних конфесій.

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24 канал також транслюватиме для вас святкові богослужіння:

УГКЦ з 7 ранку 19 квітня до 11:00;

ПЦУ з 23:00 18 квітня до 3:00 19 квітня.

Священники радять під час освячення поставити кошики перед екраном. Силою молитви страви можна вважати освяченими.

Інший варіант: батько сімейства може освятити страви самостійно йорданською водою.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

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