Как отсутствие графы "против всех" повлияло на результаты выборов: объяснение эксперта

Графа "против всех" исчезла из бюллетеней 8 лет назад, после принятия нового избирательного законодательства. Однако на выборах президента, которые состоялись накануне, это могло сыграть важную роль. Часть избирателей не хотела выбирать никого среди представленных в бюллетене кандидатов, поэтому выбирали того, кто самый отдаленный от политики.

Так, политический аналитик Дмитрий Купира в комментарии 24 каналу отметил, что значительное количество тех людей, которые голосовали за Владимира Зеленского, таким образом требовали перезагрузки власти. Потому что и действующий президент и большинство других кандидатов имеют опыт в государственном управлении и не вызывают доверия у электората. Зеленский мог забрать часть голосов тех, кто против всех бывших или действующих политиков.

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Хотя, эксперт отмечает: несмотря на то, что такая графа исчезла из бюллетеней юридически, возможность "проголосовать" против всех все же остается. То есть избиратель фактически это делает, намеренно испортив бюллетень.

Электорат Зеленского таким образом протестует против власти, выражает свое недовольство событиями, которые происходят в Украине, или скоростью изменений. Они продемонстрировали, что хотят изменения лиц и системы. Но здесь вопрос: получат ли они последнее, выбирая Зеленского?

Мы еще не знаем большей части его команды, от которой будут зависеть результаты развития страны. Мы знаем негативную часть команды, в частности олигарха Коломойского. А о положительной нам пока не известно. Или мы должны "по крупицам" выяснять, кто в нее входит,

– пояснил Дмитрий Купира.



Результаты первого тура выборов (экзит-пол)

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