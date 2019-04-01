17:04
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как отсутствие графы "против всех" повлияло на результаты выборов: объяснение эксперта

      25 Читати новину українською
      Люди, которые не доверяют политикам, выбирали того, кто наименее опытный в этой сфере
      Люди, которые не доверяют политикам, выбирали того, кто наименее опытный в этой сфере / Getty Images

      Графа "против всех" исчезла из бюллетеней 8 лет назад, после принятия нового избирательного законодательства. Однако на выборах президента, которые состоялись накануне, это могло сыграть важную роль. Часть избирателей не хотела выбирать никого среди представленных в бюллетене кандидатов, поэтому выбирали того, кто самый отдаленный от политики.

      Так, политический аналитик Дмитрий Купира в комментарии 24 каналу отметил, что значительное количество тех людей, которые голосовали за Владимира Зеленского, таким образом требовали перезагрузки власти. Потому что и действующий президент и большинство других кандидатов имеют опыт в государственном управлении и не вызывают доверия у электората. Зеленский мог забрать часть голосов тех, кто против всех бывших или действующих политиков.

      Читайте также: Как прошли президентские выборы-2019: главное

      Хотя, эксперт отмечает: несмотря на то, что такая графа исчезла из бюллетеней юридически, возможность "проголосовать" против всех все же остается. То есть избиратель фактически это делает, намеренно испортив бюллетень.

      Электорат Зеленского таким образом протестует против власти, выражает свое недовольство событиями, которые происходят в Украине, или скоростью изменений. Они продемонстрировали, что хотят изменения лиц и системы. Но здесь вопрос: получат ли они последнее, выбирая Зеленского?

      Мы еще не знаем большей части его команды, от которой будут зависеть результаты развития страны. Мы знаем негативную часть команды, в частности олигарха Коломойского. А о положительной нам пока не известно. Или мы должны "по крупицам" выяснять, кто в нее входит,
      – пояснил Дмитрий Купира.

      президентські вибори 2019
      Результаты первого тура выборов (экзит-пол)

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
      сегодня
      832249
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      сегодня , 17:00 Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      Анастасія Кримова 166
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      3464
      Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      сегодня , 16:50 Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      Блог Медіа 810
      Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      сегодня , 16:44 Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      Крістіна Бердинських 227
      Вибори-2019: все, що потрібно знати про обов'язки президента України
      сегодня , 16:00 Вибори-2019: все, що потрібно знати про обов'язки президента України
      Олександра Дрік 167
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       сегодня , 14:44
      Авария в Николаеве. Пострадали 9 человек
       2 марта 2012 , 16:01 2
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Исповедь инструктора по вождению – держитесь подальше от машин с буквой "У"
       23 августа 2018 , 15:02
      Роналду мог перейти в Наполи
       2 января , 20:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук