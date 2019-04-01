Як відсутність графи "проти всіх" вплинула на результати виборів: пояснення експерта

Графа "проти всіх" зникла з бюлетенів 8 років тому, після ухвалення нового виборчого законодавства. Проте на виборах президента, які відбулися напередодні, це могло зіграти важливу роль. Частина виборців не бажали обирати нікого серед представлених у бюлетені кандидатів, тому обирали того, хто найвіддаленіший від політики.

Так, політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу зазначив, що значна кількість тих людей, які голосували за Володимира Зеленського, таким чином вимагали перезавантаження влади. Тому що і чинний президент й більшість інших кандидатів мають досвід у державному управлінні та не викликають довіри у електорату. Зеленський міг забрати частину голосів тих, хто проти всіх колишніх чи чинних політиків.

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Хоча, експерт зазначає: попри те, що така графа зникла з бюлетенів юридично, можливість "проголосувати" проти всіх все ж залишається. Тобто виборець фактично це робить, навмисно зіпсувавши бюлетень.

Електорат Зеленського таким чином протестує проти влади, висловлює свою незадоволеність подіями, які відбуваються в Україні, чи швидкістю змін. Вони продемонстрували, що хочуть зміни облич і системи. Але тут питання: чи вони, обираючи Зеленського, отримають останнє?

Ми ще не знаємо більшої частини його команди, від якої залежатимуть результати розвитку країни. Ми знаємо негативну частину команди, зокрема олігарха Коломойського. А про позитивну нам поки не відомо. Або ми мусимо "по крупинках" з’ясовувати, хто до неї входить,

– пояснив Дмитро Купира.

Результати першого туру виборів (екзит-пол)

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