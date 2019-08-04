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      Как перейти на альтернативную энергетику: пример села на Харьковщине

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      Харьковское село Веселое своим примером доказывает, что отказаться от газа и перейти на альтернативную энергетику можно. Школу, детский сад и больницу отапливают с помощью солнца или вторсырья.

      Север Харьковской области, где до России 40 километров, там местные села собственным примером показывают, что ничего русского им не надо, включая газ. Активно внедрять альтернативную энергетику стали после начала оккупации Украины.

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      Село Веселое наиболее энергоэффективное на Харьковщине. Воплощать масштабный проект начали с установления умных уличных фонарей. Это разработка харьковских ученых. Фонари начали первыми экономить деньги общины.

      Полсотни лед-ламп дают яркий свет и используют меньше мощности аналогов. Далее энергосберегающими стали все социальные объекты. Для школы и садика построили котельную на топливных брикетах, а клуб и библиотеку отапливают пеллетами из соседней агрофирмы. Экономия до 15%, а окупится проект уже через пять лет.

      Село Веселе
      Солнечные батареи

      На крыше амбулатории установили солнечные батареи. Они питают тепловой насос. Сочетание альтернативных источников показало большую экономию – до 20 тысяч за отопительный сезон.

      Правда, одновременно в соседних селах Терновая и Победа амбулатории все еще работают на дровах. Там энергореформы только в планах. В районе уже 11 сельских первичных медучреждений перешли на умное потребление. В основном это делают за гранты, изредка бюджетами села и области.

      Михайло Литвиненко
      Михаил Литвиненко

      "Если мы говорим об экономии, то действительно экономия начнется после 4-5 лет работы этой системы, а у нас она наступает сразу, потому что мы не тратим бюджетные средства на установку и приобретение солнечной электростанции", – пояснил председатель районного совета Михаил Литвиненко. Останавливаться в Веселом на этих проектах не будут, ведь хотят полностью перейти на альтернативную энергетику.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Энергетика
      Источник: 24 канал
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