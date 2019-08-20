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      Как писали Конституцию Украины: рассказ от одного из авторов

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      Как писали Конституцию Украины: рассказ от одного из авторов

      Конституция – это основной государственный документ, который определяет государственный строй и порядок органов власти, избирательную систему, права и обязанности государства, а также общества и граждан. Приняли ее в ночь с 27 на 28 июня 1996 года.

      О том, как писали и принимали этот важный для Украины документ, рассказал один из авторов Конституции Роман Безсмертный журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было".

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      По его словам, летом 1995 года состоялось подписание Конституционного договора – это такой себе переходный документ, в котором было заложено, что через год в Украине должна быть принята Конституция.

      Текст Конституції з підписами, 1996 рік
      Текст Конституции с подписями, 1996 год

      "Осенью этого же года – 15 ноября – президент Кучма внес проект. Его за несколько месяцев в Верховной Раде даже не двигали. Потому что тогда так сложились отношения между президентом и руководством парламента", – подчеркнул Бессмертный. Он заверил, что в конце февраля 1996 года именно академик Игорь Юхновский впервые предложил депутатам собраться и самим написать Конституцию.

      Какие депутаты взялись за написание Конституции? Вадим Гетьман, Александр Емец, Виктор Мусияка, Михаил Сирота Валентина Дорожкина, Игорь Юхновский, Роман Бессмертный, Виктор Омелич, Иван Заец, Виктор Брит, Валентин Чеботарев, Сергей Соболев, Александр Лавринович, Сергей Кириченко.

      Завдяки цим політикам в Україні прийняли Конституцію
      Благодаря этим политикам в Украине приняли Конституцию

      Так, с марта группа народных избранников начала анализировать текст Конституции, который подал Президент Украины.

      Мы начали коммуницировать с различными политическими силами, и уже 1 мая 1996 года впервые на это заседание пришел председатель Рады Александр Мороз. Мы работали в выходные и ночью, поэтому нам иногда приносили чай и печенье,
      – вспоминает дипломат.

      Бессмертный рассказал, что уже когда стало понятно, что между этой группой, Президентом, Администрацией президента и секретариатом Совета безопасности и правительством выработана общая позиция, тогда появилась идея в АП, чтобы провести референдум.

      "Это прижало руководство парламента к стенке. И уже в ночь с 27 на 28 июня за проект проголосовали по статьям", – добавил он.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Конституция Роман Бессмертный Леонид Кучма
      Источник: 24 канал
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