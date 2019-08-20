Як писали Конституцію України: розповідь від одного з авторів

Конституція – це основний державний документ, який визначає державний устрій та порядок органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, а також суспільства та громадян. Прийняли її в ніч з 27 на 28 червня 1996 року.

Про те, як писали та приймали цей важливий для України документ розповів один із авторів Конституції Роман Безсмертний журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було".

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За його словами, влітку 1995 року відбулося підписання Конституційного договору – це такий собі перехідний документ, у якому було закладено, що через рік в Україні має бути прийнята Конституція.



Текст Конституції з підписами, 1996 рік

"Восени цього ж року – 15 листопада – президент Кучма вніс проект. Його за декілька місяців у Верховній Раді навіть не рухали. Тому що тоді так склалися стосунки між президентом і керівництвом парламенту", – наголосив Безсмертний. Він запевнив, що в кінці лютого 1996 року саме академік Ігор Юхновський вперше запропонував депутатам зібратися і самим написати Конституцію.

Які депутати взялися за написання Конституції? Вадим Гетьман, Олександр Ємець, Віктор Мусіяка, Михайло Сирота Валентина Дорожкіна, Ігор Юхновський, Роман Безсмертний, Віктор Омелич, Іван Заєць, Віктор Брит, Валентин Чеботарьов, Сергій Соболєв, Олександр Лавринович, Сергій Кириченко.



Завдяки цим політикам в Україні прийняли Конституцію

Так, з березня група народних обранців почала аналізували текст Конституції, який подав Президент України.

Ми почали комунікувати з різними політичними силами і вже 1 травня 1996 року вперше на це засідання прийшов головуючий Ради Олександр Мороз. Ми працювали у вихідні та вночі, тому нам інколи приносили чай та печиво,

– згадує дипломат.

Безсмертний розповів, що вже коли стало зрозуміло, що між цією групою, Президентом, Адміністрацією президента та секретаріатом Ради безпеки та урядом вироблена спільна позиція, тоді з’явилася ідея в АП, щоб провести референдум.

"Це притисло керівництво парламенту до стінки. І вже в ніч з 27 на 28 червня за проект проголосували по статтях", – додав він.