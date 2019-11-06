Как победить Россию в "новой холодной войне": заявление экс-госсекретаря США

Соединенные Штаты Америки и Россия оказались в состоянии новой холодной войны. Победить в ней можно только благодаря решительной поддержке демократии и свободного рынка.

Бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер в интервью "Голосу Америки" рассказал, что нынешняя ситуация между Вашингтоном и Кремлем похожа на ту, которая была между США и Советским союзом после окончания Второй мировой войны.

Интересно: Пришло время Западу надавить на Россию, – генерал США о войне в Украине

Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победить, то я могу лишь предложить делать то же самое, что мы делали в предыдущий раз... Такими действиями является решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка,

– отметил Бейкер.

В то же время экс-чиновник не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже чем во времена "холодной войны".

"Когда российские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", – отметил Бейкер.

Что известно об отношениях США и России?Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что имеет очень хорошие отношения с Россией, Украиной и Китаем.



Тем не менее, США обвиняют Россию во вмешательстве в свои выборы в 2016 году, выступают против строительства ею газопровода "Северный поток-2" и осуждают агрессию в Украине. Из-за этого Вашингтон постоянно вводит жесткие экономические санкции против Москвы.



Один из последних скандалов между странами разгорелся тогда, когда США не выдали вовремя свои визы минимум 10 членам российской делегации для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке.