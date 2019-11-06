15:33
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Как победить Россию в "новой холодной войне": заявление экс-госсекретаря США

      165 Читати новину українською
      США и Россия оказались в состоянии холодной войны
      США и Россия оказались в состоянии холодной войны / shutterstock.com

      Соединенные Штаты Америки и Россия оказались в состоянии новой холодной войны. Победить в ней можно только благодаря решительной поддержке демократии и свободного рынка.

      Бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер в интервью "Голосу Америки" рассказал, что нынешняя ситуация между Вашингтоном и Кремлем похожа на ту, которая была между США и Советским союзом после окончания Второй мировой войны.

      Интересно: Пришло время Западу надавить на Россию, – генерал США о войне в Украине

      Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победить, то я могу лишь предложить делать то же самое, что мы делали в предыдущий раз... Такими действиями является решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка,
      – отметил Бейкер.

      В то же время экс-чиновник не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже чем во времена "холодной войны".

      "Когда российские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", – отметил Бейкер.

      Что известно об отношениях США и России?Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что имеет очень хорошие отношения с Россией, Украиной и Китаем.

      Тем не менее, США обвиняют Россию во вмешательстве в свои выборы в 2016 году, выступают против строительства ею газопровода "Северный поток-2" и осуждают агрессию в Украине. Из-за этого Вашингтон постоянно вводит жесткие экономические санкции против Москвы.

      Один из последних скандалов между странами разгорелся тогда, когда США не выдали вовремя свои визы минимум 10 членам российской делегации для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке.

      blog_ava
      Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
      сегодня
      10437
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      Ігор Саджениця 51
      Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      сегодня , 15:00 Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      Блог Соцмережі 179
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      173
      "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      сегодня , 14:00 "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      Ігор Саджениця 56
      Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      сегодня , 13:20 Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      Лія Бонавська 266
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук