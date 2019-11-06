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      Як перемогти Росію у "новій холодній війні": заява ексдержсекретаря США

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      США і Росія опинились у стані холодної війни
      США і Росія опинились у стані холодної війни / shutterstock.com

      Сполучені Штати Америки та Росія наразі опинились у стані нової холодної війни. Перемогти у ній можна лише завдяки рішучій підтримці демократії та вільного ринку.

      Колишній державний секретар США Джеймс Бейкер в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів, що нинішня ситуація між Вашингтоном і Кремлем схожа на ту, яка була між США та Радянським союзом після завершення Другої світової війни.

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      Ми, чесно кажучи, опинились у новій "холодній війні", причому настільки ж "холодній", як і попередня. І якщо мене зараз питають, як у ній перемогти, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу... Такими діями є рішуча підтримка свободи, демократії та вільного ринку,
      – відзначив Бейкер. 

      Водночас ексчиновник не вважає, що відносини між США та Росією зараз гірші ніж за часів "холодної війни".

      "Коли російські літаки облітають наші кораблі та літаки, це просто неприйнятно. Це порушення правил застосування збройних сил та може призвести до інцидентів. Так і починаються війни. Але я не думаю, що наші відносини зараз гірше, ніж тоді", – відзначив Бейкер.

      Що відомо про стосунки США і Росії? Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що має дуже хороші стосунки з Росією, Україною і Китаєм.

      Тим не менш, США звинувачують Росію у втручанні у свої вибори в 2016 році, виступають проти будівництва нею газопроводу "Північний потік-2" та засуджують агресію в Україні. Через це Вашингтон постійно вводить жорсткі економічні санкції проти Москви.

      Оди з останніх скандалів між країнами розгорівся тоді, коли США не видали вчасно свої візи щонайменше 10 членам російської делегації для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що проходила у Нью-Йорку.

      blog_ava
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США
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