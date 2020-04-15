Как поддерживают художников во Франции: Ирэна Карпа рассказала про карантинные ограничения

Во Франции из-за карантина ограничили время, когда люди могут выйти на пробежку. Это можно сделать либо до 10 утра, либо после 7 вечера.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила писательница и блогер Ирэна Карпа.

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Она заявила, что прогулки после 7 вечера это не так плохо, ведь красиво садится солнце. Но на улице образуются пробки из бегунов, поэтому действительно ли это разумно – не понятно.

Писательница вспомнила, что те люди, которые являются владельцами такого бизнеса, как кафе и рестораны, не уверены, что они выживут даже с теми дотациями, которые им обещает давать государство.

Макрон обещал, что страховки будут оплачены. Призвал страховщиков к пониманию ситуации. И тут же эти страховщики говорят, что везде есть лимиты. Они просто не могут потянуть, потому что это форс-мажор. Так что не понятно как это все будет возмещаться,

– сообщила Ирэна Карпа.



Ирена Карпа / Фото culture.ck-oda.gov.ua

Также она рассказала как поддерживают художников во Франции во время карантина. "Если я не ошибаюсь, то 9 миллионов евро было выделено лишь ассоциацией продюсеров. Для тех, кто занимается музыкой и особенно для тех, кто является независимым", – пояснила писательница.

Вы представляете? Это 9 миллионов евро. Просто для того, чтобы люди, которые являются музыкантами, выжили за это время. Это не государственные деньги. Это скорее такие фонды солидарности. Есть для предпринимателей, например, а это для музыкантов,

– сообщила Ирэна Карпа.

"Это на самом деле огромное преступление урезать финансирование культуре в трудные времена. Потому что в цивилизованном мире все как раз наоборот", – добавила Ирэна Карпа.



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