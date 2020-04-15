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      Як підтримують митців у Франції: Ірена Карпа розповіла про карантинні обмеження

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      У Франції через карантин обмежили час, коли люди можуть вийти на пробіжку. Це можна зробити або до 10 ранку, або після 7 вечора.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила письменниця та блогерка Ірена Карпа.

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      Вона заявила, що прогулянки після 7 вечора це не так погано, адже красиво сідає сонце. Але на вулиці утворюють корки з бігунів, тому чи це дійсно розумно – не зрозуміло.

      Письменниця пригадала, що ті люди, які є власниками такого бізнесу, як кафе та ресторани, не впевнені, що вони виживуть навіть з тими дотаціями, які їм обіцяє давати держава.

      Макрон обіцяв, що страховки будуть сплачені. Закликав страховиків до розуміння ситуації. І тут же ці страховики кажуть, що всюди є ліміти. Вони просто не можуть потягнути, бо це є форс-мажор. Так що не зрозуміло як це все буде відшкодовуватися,
      – повідомила Ірена Карпа.


      Ірена Карпа / Фото culture.ck-oda.gov.ua

      Також вона розповіла як підтримують митців у Франції під час карантину. "Якщо я не помиляюся, то 9 мільйонів євро було виділено лише асоціацією продюсерів. Для тих, хто займається музикою й особливо для тих, хто є незалежним", – пояснила письменниця.

      Ви уявляєте? Це 9 мільйонів євро. Просто для того, щоб люди, які є музикантами, вижили за цей час. Це не державні гроші. Це швидше такі фонди солідарності. Є для підприємців, наприклад, а це для музикантів,
      – повідомила Ірена Карпа.

      "Це насправді величезний злочин урізати фінансування культурі у важкі часи. Тому що в цивілізованому світі все якраз навпаки", – додала Ірена Карпа.


      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Франції Еммануель Макрон Новини культури
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