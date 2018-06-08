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Телеканал новостей 24 Программы Факты о Климе Житнике
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Как появились первые рецепты травяных настоек Клима Житника

Факты о Климе Житнике 5 Читати новину українською

Представьте себе Украину 19-го века – пожелтевшие страницы старых книг и тусклое мерцание керосиновых ламп, а также домашние лаборатории, где в порыве вдохновения создавалось неповторимое. Именно в такой атмосфере жил и творил украинский исследователь и новатор Клим Житник.

Его жизнь – это история о необъятной преданности и любви к своему делу. Увлечение исследованием растений и крафтовым ремеслом поселилось в сердце Житника еще когда тот был совсем юным.

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Из-за бедности юноша покинул Харьковский университет и пошел работать на винодельню к местному помещику. Ночи Клим проводил время за чтением ботанических книг, а днем – уже на практике создавал устройства, чтобы получать из растений полезные экстракты.

лікарські трави
Клим Житник из растений создавал лечебные настойки

Вдохновленный силой природы, Житник стал настоящим знатоком растительного царства и мог рассказать характеристики растения, увидев лишь его семя. Именно тогда исследователь решил – своим трудом должен служить людям. Так появились первые рецепты его травяных настоек.

Больше – смотрите в программе.

Теги: исследования наука История Факты о Климе Житнике
Источник: 24 канал
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